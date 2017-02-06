اختتمت المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية ممثلة في مستشفى النعيرية العام ومجمع الأمل والصحة النفسية مشاركتها في مهرجان ربيع النعيرية 1438هـ حيث استقبلت خلال الأسبوع الماضي قرابة 5000 زائر لعياداتها الميدانية في مقر المهرجان خلال إجازة منتصف العام الدراسي.
وقال مدير العلاقات العامة والإعلام الصحي في صحة الشرقية مطلق بن محمد الجلعود إن مدير صحة الشرقية الدكتور صالح بن علي السلوك افتتح مقر مشاركة صحة الشرقية الخميس قبل الماضي ووجه ببذل أقصى الجهود لخدمة الزوار والمتنزهين والاستعداد التام لاستقبال الحالات وتقديم الخدمات الصحية لها في موقع المهرجان أو في مستشفى النعيرية العام في حال تطلب الأمر ذلك، من خلال سيارتي إسعاف مجهزتين للحالات والكوادر الصحية العاملة في الميدان.
وبيّن الجلعود أن 12 متخصصاً من كوادر مستشفى النعيرية العام ومجمع الأمل والصحة النفسية «المشاركة في فعاليات ربيع النعيرية» قامت خلال إقامة المهرجان بفتح عياداتها للزائرين، ومن بينها عيادة السكري التي استقبلت 756 زائراً، وعيادة الاستشارات الأسرية التي استقبلت 1250 زائراً، وعيادة مكافحة التدخين التي استقبلت 654 زائراً، وعيادة التوعية بأضرار المخدرات التي استقبلت 977 زائراً، وعيادة تطعيم الأنفلونزا التي استقبلت 134 زائراً، وعيادة الطوارئ والعلامات الحيوية التي استقبلت 654 زائراً، وعيادة توزيع حقائب الإسعافات الأولية التي استقبلت 546 زائراً.
5 آلاف زائر لأركان صحة الشرقية في «ربيع النعيرية»
اختتمت المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية ممثلة في مستشفى النعيرية العام ومجمع الأمل والصحة النفسية مشاركتها في مهرجان ربيع النعيرية 1438هـ حيث استقبلت خلال الأسبوع الماضي قرابة 5000 زائر لعياداتها الميدانية في مقر المهرجان خلال إجازة منتصف العام الدراسي.
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