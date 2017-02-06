تواصل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلةً بإدارة التدريب التقني لقطاع البنات استعداداتها لاستقبال العوائل في أيامهم التي خصصها المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 31 التي تبدأ من عصر اليوم الإثنين وحتى نهاية المهرجان المقررة في العشرين من الشهر الهجري الجاري.
وبرزت المشاركة النسائية للمؤسسة من خلال تقديم الأركان المتنوعة للتعريف بالكليات التقنية للبنات وتخصصاتها والخدمات المقدمة لخريجاتها، وأقساماً أخرى لتقديم المعلومات الخاصة برائدات الأعمال والتدريب الأهلي. بالإضافة إلى معرض مصاحب لعرض منتجات متدربات الكليات التقنية للبنات ونزيلات السجون كفساتين السهرة والشنط والإكسسوارات والأعمال الفنية وغيرها.ط
وأوضحت مديرة إدارة خدمات المتدربات في المؤسسة تغريد المتوزي أن المؤسسة تعكف على تقديم خدماتها في المحافل والمناسبات الوطنية والاجتماعية؛ لتمكن الجميع من التعرف على برامج التدريب التقني والاستفادة من الخدمات التي تقدمها المؤسسة لمتدرباتها عبر كلياتها التقنية المنتشرة في المملكة، ومن خلال مشاركتها في مهرجان الجنادرية لهذا العام ستتمكن زائرات الجناح النسائي للمؤسسة من الالتحاق بورش تدريبية مجانية قصيرة تحصل من خلالها المتدربة على شهادات معتمدة من المؤسسة، وأشارت «المتوزي» إلى أن قطاع التدريب بالبنات ينفذ يومياً أكثر من سبع ورش تدريبية تتنوع ما بين أساسيات صيانة وبرمجة الأجهزة الذكية، وورشة ماكياج العيون والحواجب، وورشة الماكياج السينمائي، وورشة صناعة الدمى وفن الديكوباج، ورسم العين والحاجب، بالإضافة إلى ورشة تنظيف البشرة والمساج، وورشة رسم الحاجب والآي لاينر، وأكدت أن جميع الورش متاحة لجميع الزائرات باختلاف الفئات العمرية.
وكشفت أن الجناح سيقدم خدمات مجانية في مجال التزيين النسائي من خلال صالون الكلية التقنية مثل قص الشعر والاستشوار والعناية بالأظافر، كما تم تجهيز ركن ترفيهي خاص للطفل يسمح ببقائهم فيه مع مختصات في التربية أثناء فترة وجود الأم في الجناح والتمتع بخدماته. يذكر أن جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المشارك في الجنادرية 31 يشهد يومياً برامج ممتعة وجاذبة تستهدف تنمية الحس الوطني، والتعريف بدور الدولة ودعمها للتدريب، وتنمية الاتجاهات الإيجابية تجاه الأعمال الفنية والمهنية.
استعدادات مكثفة لاستقبال العائلات في جناح التدريب التقني
تواصل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلةً بإدارة التدريب التقني لقطاع البنات استعداداتها لاستقبال العوائل في أيامهم التي خصصها المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 31 التي تبدأ من عصر اليوم الإثنين وحتى نهاية المهرجان المقررة في العشرين من الشهر الهجري الجاري.
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