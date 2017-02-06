وزير الدفاع الباكستاني يزور قرية الباحة التراثية

زار وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، قرية الباحة التراثية المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية ٣١، حيث كان في استقباله رئيس وفد منطقة الباحة المشارك محمد غرم الله لافي، ورؤساء وأعضاء اللجان.

وتجوّل الوزير في أركان القرية، واستمع إلى شرح مفصل عن المنطقة وتطورها وما تحويه من موروث شعبي، كما زار الأجنحة والمرافق الموجودة على أرض القرية، وقد أبدى وزير الدفاع الباكستاني إعجابه بما شاهده من أجنحة وضيافة في القرية التراثية وتصميمها العمراني، مؤكداً عمق العلاقة التي تربط الجمهورية الباكستانية والمملكة العربية السعودية.

وقبل توديع وزير الدفاع الباكستاني في ختام الزيارة، قدَّم له درعاً تذكارية بهذه المناسبة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩١) صفحة (٦) بتاريخ (٠٦-٠٢-٢٠١٧)