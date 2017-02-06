الجبير يستقبل سفراء الكويت وفرنسا وكينيا

استقبل وزير الخارجية عادل الجبير، أمس، سفير الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر بن جابر الأحمد الصباح. وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل الجبير، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت. وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كذلك استقبل الوزير، السفير الكيني لدى المملكة محمد عبدي محمود، الذي ودَّعه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩١) صفحة (٢) بتاريخ (٠٦-٠٢-٢٠١٧)