دعوة عامة لزيارة المهرجان الوطني للتراث والثقافة (31) – الجنادرية

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩١) صفحة (١١) بتاريخ (٢٠١٧-٠٢-٠٦)

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