دعوة لحضور “لقاء الوفد التجاري الأمريكي” – غرفة الشرقية
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩١) صفحة (٠٣) بتاريخ (٢٠١٧-٠٢-٠٦)
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