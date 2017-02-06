فرصة لهطول أمطار على القصيم والرياض والشرقية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -سماء غائمة جزئياً الى غائمة على المناطق الغربية والوسطى والشرقية من المملكة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق القصيم، الرياض والشرقية.

كما تتكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية والشرقية لمرتفعات المدينة المنورة .

كذلك على الأجزاء الساحلية الجنوبية من غرب وجنوب غرب المملكة كما يتوقع تكون الضباب خلال أوقات الليل على مرتفعات عسير، الباحة والطائف.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 18-40 كم/ساعة . وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة،وارتفاع الموجمن متر ونصف إلى مترين ،وحالة البحر متوسط الموج ،بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.