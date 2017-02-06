أسعار النفط تتجه الى الارتفاع في آسيا مع انخفاض الدولار

تتجه اسعار النفط الى الارتفاع في آسيا الاثنين مستفيدة من انخفاض سعر الدولار الذي تأثر باجراءات الادارة الاميركية الجديدة منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة. وحوالى الساعة 04,30 بتوقيت غرينتش، كسب سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الاميركي للخام تسليم آذار/مارس 18 سنتا ليبلغ 54,01 دولارا في المبادلات الالكترونية في آسيا.

وارتفع سعر برميل البرنت نفط البحر الشمال المرجعي الاوروبي تسليم آذار/مارس 18 سنتا الى 56,99 دولارا. ويسجل سعر الدولار تراجعا تحت تأثير اجراءات الرئيس الاميركي دونالد ترامب. و

اي انخفاض في سعر صرف الدولار يجعل ثمن النفط المسعر بالعملة الاميركية، اقل للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات اخرى، مما يعزز الطلب ويرفع الاسعار. وقال جينغي بان المحلل في مجموعة “آي جي ماركيتس” ان “التحرك الجديد للادارة الاميركية وغياب الرؤية بشأن القرارات المقبلة للاحتياطي الفدرالي الاميركي اضعفا الدولار”.