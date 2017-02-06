أمانة الشرقية: ربط إحالات السداد والفواتير بأرقام هواتف المستفيدين

كشفت أمانة الشرقية عن اطلاق خدمة الكترونية جديدة تتعلق بأنظمة السداد والتي تأتي ضمن حزمة من الخدمات الالكترونية الحديثة، والتي تعمل عليها الامانة لتيسير على المستفيدين، والتحول بشكل كامل الى التعاملات الالكترونية.

وأوضح المشرف العام على إدارة تقنية المعلومات في أمانة المنطقة الشرقية المهندس حمدان بن عودة العرادي، أنه امتداداً لجهود أمانة المنطقة الشرقية للتحول الرقمي وخدمة المستفيدين بمنازلهم دون الحاجة للزيارة الحضورية، فإن أمانة الأمانة تعمل حاليا على ربط اصدار احالات السداد والفواتير بأرقام جوال المستفيدين بهدف التيسير عليهم، داعيا جميع المستفيدين إلى ادرج ارقام هواتفهم للتسهيل عليهم .

ولفت إلى أن هذه الخدمة تأتي ضمن الخدمات الإلكترونية الخاصة بأنظمة السداد، والتي يتم العمل حالياً على تطويرها وفق أنظمة الكترونية حديثة ومتطورة، مؤكداً أن الأمانة مستمرة في اطلاق المزيد من الخدمات الالكترونية التفاعلية والارتباط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بهدف الارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة.

ولفت أن الخدمات التفاعلية التي اطلقتها الأمانة مؤخرا تتيح للمستفيد الاستعلام عبر بوابة الأمانة الرقمية، دون عناء الحضور إلى الأمانة أو البلدية.