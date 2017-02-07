صحيفة الشرق – العدد 1892 – نسخة الدمام
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تضييق الخناق على «السعودة الوهمية» بـغرامة «10 آلاف» عن كل عامل
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أمير الشرقية لهيئة الصحفيين: شرِّعوا ميثاقاً للمهنة وراعوا الأمانة
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ولي العهد يستقبل الأمراء والمشايخ والمسؤولين وجمعاً من المواطنين
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وفد كويتي يُشيد بـ «الصناعات التحويلية للتمور» في مهرجان الأحساء
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تضييق الخناق على «السعودة الوهمية» بـغرامة «10 آلاف» عن كل عامل
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«وزارة الإسكان».. تؤجل عقد تملك منتج سكني لمواطن حتى إشعار آخر
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أمير الشرقية لهيئة الصحفيين: شرِّعوا ميثاقاً للمهنة وراعوا الأمانة
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تضييق الخناق على «السعودة الوهمية» بـغرامة «10 آلاف» عن كل عامل
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تضييق الخناق على «السعودة الوهمية» بـغرامة «10 آلاف» عن كل عامل
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الكليب: المملكة من أكثر بلدان العالم استخداماً للمنتجات البلاستيكية
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تضييق الخناق على «السعودة الوهمية» بـغرامة «10 آلاف» عن كل عامل
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الكليب: المملكة من أكثر بلدان العالم استخداماً للمنتجات البلاستيكية
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