استئصال ورم من بطن عشرينية في «إيمان» الرياض

نجح فريق طبي في مستشفى الإيمان العام بالرياض من قسم أمراض النساء والولادة في استئصال ورم حميد يبلغ وزنه (10) كيلو جرامات من بطن فتاة تبلغ من العمر»22عاماً، حيث حضرت المريضة وهي تعاني من انتفاخ كبير في البطن يمنعها من النوم و الحركة بشكل طبيعي والأكل وتعاني من تقيؤ مستمر و الآم شديدة في البطن وصعوبة في التنفس نتيجة ضغط الورم على الحجاب الحاجز، وبعد إجراء الكشف بالموجات الصوتية والأشعة المغناطيسية وأشعة الرنين المغناطيسي وإجراء تحاليل دلالات الأورام تبيّن وجود ورم حميد كبير في إحدى المبيضين ويمتد في كامل تجويف البطن وحتى الحجاب الحاجز و تقرر إجراء العملية وتم استئصال الورم بالكامل.

وتكللت العملية ولله الحمد بالنجاح ودون حدوث مضاعفات أو نزيف أو الحاجة لنقل دم وتم المحافظة على الرحم والمبيض الآخر ولله الحمد.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٢) صفحة (١٦) بتاريخ (٠٧-٠٢-٢٠١٧)