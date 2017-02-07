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برّه الله الله وجوه يعلم الله .
في إلأستراحه مع ألشّباب يازينه ،، وإذا جا البيت حمّر عينه .
مع ألشباب بلأستراحه ،، علي وحده ونص،، وإذا جا لعياله هُسْ كَمَّخْ أُم عياله ، و هُسْ ياولد وإنكتمي يا بنت ،، لا والله خوش رجّالْ .
في إلأستراحه ويَّاهم الشباب سَكْبَهْ وفِي البيت نَكْبَه .
مع ألشباب في إلأستراحه مع الشباب خدود وردي وفَرْقَهْ عُوجَه واقتسامه صفرا،، وفِي البيت مع العيال وأّمهم وجه أقشر وعيون حمرا .
الاستراحات لازم تستبدل بحدايق وفيها ما يشبه الاستراحات وقسم للعوايل وقريب من الاحياء…في بعض الاستراحات مصانع خمور واوكار للارهابيين ….ابتسم
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برّه الله الله وجوه يعلم الله .
في إلأستراحه مع ألشّباب يازينه ،، وإذا جا البيت حمّر عينه .
مع ألشباب بلأستراحه ،، علي وحده ونص،، وإذا جا لعياله هُسْ كَمَّخْ أُم عياله ، و هُسْ ياولد وإنكتمي يا بنت ،، لا والله خوش رجّالْ .
في إلأستراحه ويَّاهم الشباب سَكْبَهْ وفِي البيت نَكْبَه .
مع ألشباب في إلأستراحه مع الشباب خدود وردي وفَرْقَهْ عُوجَه واقتسامه صفرا،، وفِي البيت مع العيال وأّمهم وجه أقشر وعيون حمرا .
الاستراحات لازم تستبدل بحدايق وفيها ما يشبه الاستراحات وقسم للعوايل وقريب من الاحياء…في بعض الاستراحات مصانع خمور واوكار للارهابيين ….ابتسم