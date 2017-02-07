لم تترك المجتمعات الإنسانية شاردة ولا واردة إلا وضعوها في اهتمامهم، وذكروها في قصصهم وأشعارهم وتحدثوا بها في مسامراتهم، وكتبوا عنها في كتبهم وتركوا وراءهم إرثا عظيما من الأقوال المأثورة، والأفعال والحكم والأمثال، فتتلمذ الأجيال المتعاقبة في مشارق الأرض ومغاربها على التراث الإنساني الذي يتشربون فيه القيم والمثل والأعراف، ويأخذون عنه العادات والتقاليد والسلوكيات التي يمارسونها في حياتهم العامة.

والإنسان مجموعة من المشاعر والأحاسيس والمواقف والقيم التي تختلف من شخص لآخر بحسب الحالة المزاجية التي تتحكم في تصرفاته، فكل الأنماط السلوكية المختلفة بين الأفراد هي جزء من هذا المأثور، أو نتاج مكتسب يتكرر في فئة دون أخرى.

في رحلتي الأخيرة إلى (مصر) للحضور والمشاركة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، تعرضت لعدد من المواقف المكروهة التي يقول عنها الشافعي: (تأتي المكاره حين تأتي جملة)، أو كما يزعم شكسبير (المصائب لا تأتي فرادى).

ففي اليوم الأول الذي زرت فيه معرض الكتاب ذهبت سريعا لدار النابغة لأرى مجموعتي الشعرية الكاملة، فلم أسر بحالة الكتاب الذي بدت ملامح طباعته في صورة باهتة، مما خلق عندي حالة من الضيق والتوتر، ولم يكن هناك من عذر سوى العجلة في الطبع ليلحق المعرض، فقد سبق أن حددت اللجنة المنظمة يوم 31 يناير 2017 موعدا لتوقيعه على المنصة، وفي اليوم الثاني تعرضت لحالة سطو من أحد سائقي الأجرة معدومي الضمير الإنساني وإن كان اختياري هو السبب الرئيس، لكن ذلك لا يعطيه الحق للاستيلاء على حقيبة صغيرة فيها كل متعلقاتي الشخصية (المال ووسائل التواصل وأشياء ثمينة بما فيها الأدوية وجواز السفر) فانقطعت عن العالم، وعشت في ذهول، والآمال تحدوني، ربما يصحو ضميره ويأتي للفندق، وربما يذهب للسفارة، ومر الوقت بطيئا ولم يظهر.

جميعنا يسمع عن المثل الأوروبي الشهير (لا تضع البيض في سلة واحدة) لكن معظمنا لا يعرف معناه العميق، ولا يدرك سره إلا بعد فوات الأوان، فسرعان ما نستحضره إذا حلت بنا كارثة من هذا النوع، فهو مثل قيّم، فيه من الحكمة ما يوجب أخذ الحيطة والحذر في كل تعاملاتنا، ففي حالتي لم يتكسر البيض فحسب، بل ضاعت كل السلة.

التكافل والتآزر والتآخي والوقوف في المحن من أخلاق الكرماء، وقد حثنا الإسلام على ذلك، كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم حال أفراد المجتمع في تماسكهم وتعاضدهم وتكافلهم بقوله (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد).

فأشكر كل الأحبة في (السعودية ومصر) الذين وقفوا معي وساندوني وربتوا على كتفي، وقدموا لي خدماتهم بل بعضهم سارع بمساعدات مالية، وآخرون عرضوها صادقين، وهم كثر، ولولا ضيق المساحة وثقتي بأنهم لا يريدون الإفصاح عن أسمائهم لذكرتهم فردا فردا.