على الرغم مما ندعيه عن التعصب الرياضي، وأنه بلغ حداً غير مقبول، لدرجة أن مدح المنافس أو مجرد التعاطف معه يستثير أنصار النادي الآخر ليشنوا عليك حملة شعواء ويزلقونك بألسنة حداد، إلا أن هناك أندية تكاد تحظى بإجماع ومحبة الوسط الرياضي ككل، ربما لعدم وجودها في فوهة بركان التنافس أو لرقي إداراتها أو لأسباب أخرى وأياً كان السبب فهو ليس نقطة البحث.

نادي «الاتفاق» مثلاً شكَّل هبوطه للأولى قبل عدة مواسم صدمة للوسط الرياضي وحزن الجميع لهذا الخبر السيئ، ثم فرحنا وصفقنا عندما جاءت إدارة الشاب خالد الدبل وصعدت بالفريق مرة أخرى لمكانه الطبيعي بين الكبار، وأصبح ينافس على مراكز متقدمة في ترتيب الدوري.

أيضاً نادي الوحدة أحد الأندية «المحبوبة» والذي تلقى تعاطفاً واسعاً من الشارع الرياضي خصوصاً أنه النادي الوحيد في دوري «جميل» الذي ينتمي إلى «مكة المكرمة» قِبلة المسلمين ومهبط الوحي تلك المدينة التي يشعر الجميع أنها مدينته وكل ما فيها يعنيه ويهمه.

ولهذا السبب تحديداً يشعر الجميع بأن لنادي الوحدة ذلك النادي العريق صاحب الإرث والبطولات مكانة خاصة يستحق معها الدعم والبقاء بين الكبار، إلا أهل مكة وتحديداً تجارها الذين تخلوا عن ناديهم، وابتعد عنه من كان قريباً منه سواء في إدارته أو ضمن أعضاء شرفه، وبقي الرئيس هشام مرسي وحيداً يصارع من أجل البقاء.

اللاعبون بلا رواتب ومقدمات عقود لم تسلم وتسع مباريات متبقية والفريق يتراجع ليتذيل القائمة ويصبح حتى الآن المرشح الأبرز للهبوط.

مرسي منذ توليه فشل في إقناع رجالات مكة بالالتفاف حول النادي ودعمه مادياً، وأعتقد أنه من غير المجدي أن يوجه لهم أي نداء الآن «لو كانت شمس بانت من أمس».

وبما أن «مكة حقنا» جميعاً فإني أستصرخ رجال الأعمال وخصوصاً محبي الرياضة في كل مناطق المملكة لدعم هذا النادي الذي تركه الأقربون، وأصبح مثل المسن الفقير الذي تخلّى عنه أبناؤه فأصبح من واجب أبناء القرية المقتدرين أن يبرّوا به وأن يعوضوه عماواجهه من جحود وكلي ثقة أن هناك كثيراً من المبادرين سيرسمون الفرح على شفاهنا ويلهبون أيدينيا بالتصفيق لأن «مكة.. حقنا» و«الوحدة.. حقنا».