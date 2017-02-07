استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أمس، عدداً من المواضيع الاقتصادية والتنموية، من ضمنها العرض المقدّم من مركز الإنجاز والتدخل السريع حيال سير العمل في مبادرات برنامج «التحول الوطني».
واتخذ المجلس التوصيات اللازمة حيال ذلك، خلال اجتماعه الذي عُقِدَ بعد ظهر الإثنين في قصر اليمامة في الرياض.
المجلس الاقتصادي يستعرض سير العمل في مبادرات التحول الوطني
استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أمس، عدداً من المواضيع الاقتصادية والتنموية، من ضمنها العرض المقدّم من مركز الإنجاز والتدخل السريع حيال سير العمل في مبادرات برنامج «التحول الوطني».
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لدي اقتراح لوزارة التجارة بشأن الغش التجاري والسلع المقلدة اي محل تجاري يتم ظبط شي مغشوش سواء عن طريق بلاغ مواطن او بحملة تفتيش امسكوا صاحب المحل وخلوة يكلم الموزع الي جاب له البضاعة وألقوا القبض على الموزع وهو بيدلكم على مصدرها وغرموا المحل ويكون نسبة من الغرامة مكافأة تشجيعية للمبلغ او الموظف صدقوني فترة بسيطة ويتنظف البلد من هذا الغش