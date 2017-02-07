المجلس الاقتصادي يستعرض سير العمل في مبادرات التحول الوطني

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أمس، عدداً من المواضيع الاقتصادية والتنموية، من ضمنها العرض المقدّم من مركز الإنجاز والتدخل السريع حيال سير العمل في مبادرات برنامج «التحول الوطني».

واتخذ المجلس التوصيات اللازمة حيال ذلك، خلال اجتماعه الذي عُقِدَ بعد ظهر الإثنين في قصر اليمامة في الرياض.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٢) صفحة (٢) بتاريخ (٠٧-٠٢-٢٠١٧)