تضييق الخناق على «السعودة الوهمية» بـغرامة «10 آلاف» عن كل عامل

أقرّ مجلس الوزراء، أمس، تعديلاً تشريعياً جزئياً على نظام التأمينات الاجتماعية لمواجهة تحايل الشركات والمؤسسات فيما يخصّ السعودة الوهمية. ويفرض التعديل الجديد غرامةً قدرها 10000 ريال على كل منشأة تسجّل موظفاً لا يعمل لديها واقعاً، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سُجِّلَت للشخص أيهما أكثر، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة.

وجاءت هذه العقودة تعديلاً للمادة الـ62 من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 33) وتاريخ 3/ 9/ 1421هـ.

وتضمنت المادة معاقبة كل من يخالف أي حكم من أحكام “نظام التأمينات” ولوائحه بغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال، بما في ذلك تقديم بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة، ويُضاعَف هذا الحد في حالة التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة أو الممتنَع عن تقديمها.

أكد أن الهجوم الإرهابي على الفرقاطة لن يثني التحالف عن مواصلة عملياته مساعدةً لليمنيين.. مجلس الوزراء برئاسة الملك:

دعم « التعاونيات الزراعية » بمنسوبي « البيئة ».. وإعادة تشكيل مجلس « تداول »

الرياض – واس معاقبة مخالفي أحكام نظام التأمينات الاجتماعية بغرامة 10 آلاف ريال

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته بعد ظهر أمس على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية ببعض منسوبي وزارة البيئة والمياه والزراعة، فيما أعاد تشكيل مجلسي إدارتي شركة السوق المالية السعودية «تداول» وشركة المياه الوطنية لمدة 3 أعوام.

وترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عُقِدَت في قصر اليمامة بالرياض وبحثت مواضيع محلية وإقليمية ودولية.

وشدد مجلس الوزراء على أن الهجوم الإرهابي على فرقاطة سعودية الأسبوع الماضي لن يثني قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن مواصلة عملياتها العسكرية حتى يستعيد الشعب اليمني وحكومته الشرعية دولته.

وأفاد وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في بيانٍ بعد الجلسة بأن المجلس وصف تعرُّض الفرقاطة إلى هجومٍ إرهابي من قِبَل زوارق انتحارية تابعة للميليشيات الحوثية بتطور خطير يهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ويؤثر على تدفق المساعدات الإنسانية والطبية لميناء الحديدة والمواطنين اليمنيين.

إلى ذلك؛ دان المجلس بشدة التفجير الذي وقع مؤخراً في شارع البديع بالبحرين، وكذلك الهجوم على مسجدٍ في كيبيك الكندية ودوريةٍ أمنية عند مدخل متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية.

محلياً؛ قرر المجلس تعديل مادة في نظام التأمينات الاجتماعية. ووافق على إعادة تشكيل مجلسي إدارتي «تداول» و»المياه الوطنية» وعلى ترقياتٍ بالمرتبتين الـ14 والـ15. ووافق، كذلك، على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية بخبرات بعض منسوبي وزارة البيئة والمياه والزراعة من ذوي الاختصاص في «المجال الزراعي والمنتج التسويقي». وسيدعم هؤلاء الجمعيات عبر الإعارة، مع استمرار الوزارة في صرف رواتبهم.

وأشار الدكتور الطريفي إلى صدور القرارات بعد اطّلاع مجلس الوزراء على المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها مواضيع اشترك مجلس الشورى في دراستها.

رعاية الملك لـ «الجنادرية 31»

أوضح وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء رفع الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين على رعايته حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية 31» بحضور ملك مملكة البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وكبار المسؤولين ممثلي الدول الشقيقة والصديقة ضيوف المهرجان.

وثمّن المجلس اهتمام خادم الحرمين بكل ما من شأنه خدمة الثقافة الإسلامية وتشجيعه العلماء والمفكرين والأدباء والمثقفين والإعلاميين. كذلك؛ شدد المجلس على مضامين كلمة الملك لدى استقباله ضيوف المهرجان من المفكرين والأدباء ورجال الإعلام من الدول الشقيقة والصديقة؛ وما أكد عليه من أن الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية والتراث والثقافة والأصالة من أوجب الواجبات، وأن مكانة كل أمة تقاس بمقدار اعتزازها بقيمها وهويتها. في ذات السياق؛ نوّه المجلس بجهود وزارة الحرس الوطني في تنظيم «الجنادرية» وما اشتمل عليه المهرجان من تنوعٍ في التراث والفنون من مختلف مناطق المملكة، إضافةً إلى استقباله في برنامجه الثقافي مئات الأدباء والمفكرين الذين يشاركون مفكري وأدباء المملكة إثراء الساحة الثقافية والأدبية.

الهجوم الإرهابي على الفرقاطة

أفاد الدكتور الطريفي باستماع مجلس الوزراء إلى عددٍ من التقارير عن مجريات الأحداث ومستجداتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية. ووصف المجلس تعرّض فرقاطة سعودية لهجومٍ إرهابي من قِبَل زوارق انتحارية تابعة للميليشيات الحوثية بتطور خطير يهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ويؤثر على تدفق المساعدات الإنسانية والطبية للميناء والمواطنين اليمنيين. وكانت الفرقاطة تعرضت للهجوم أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة، واستُشهِد إثنان وأصيب 3 من أفراد طاقمها.وقدّم المجلس التعازي إلى ذوي الشهيدين وخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، ونوّه بشجاعة طاقم السفينة، مؤكداً أن مثل هذا الحادث لن يثني قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن مواصلة عملياتها العسكرية حتى تحقيق هدفها الرئيس، وهو مساعدة الشعب اليمني والحكومة الشرعية في استعادة الدولة وحماية مقدراتها من الميليشيات الانقلابية.

إدانة الأعمال الإرهابية

إلى ذلك؛ عبّر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لحادث التفجير الذي وقع في شارع البديع في مملكة البحرين الشقيقة؛ وللهجومين اللذين استهدفا مصلين في مسجد بمدينة كيبيك شمال شرق كندا ودورية أمنية عند مدخل متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس. وجدد المجلس موقف المملكة الثابت الرافض للإرهاب والتطرف ودعواتها إلى تضافر الجهود الدولية لمكافحتهما والقضاء عليهما.

تفاهم بين دارة الملك عبدالعزيز والجامعة العربية

وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة المعلومات والتوثيق والترجمة). وأُعِدّ مرسومٌ ملكي بذلك.

وصدرت الموافقة على المذكرة، الموقعة في القاهرة في 15/ 1/ 1437هـ، بعد الاطّلاع على ما رفعه وزير الخارجية؛ والنظر في قرار مجلس الشورى رقم (168/ 64) الصادر في 28/ 2/ 1438هـ.

اتفاقية ضريبية مع أمريكا

وافق المجلس على اتفاقية بين حكومتي المملكة والولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) وملحقيه (الأول والثاني). ووافق، في السياق نفسه، على مذكرة تفاهم تتعلق بالاتفاقية. وأُعِدّ مرسومٌ ملكي بذلك.

وصدرت الموافقة على الاتفاقية والمذكرة، الموقعتين في الرياض في 15/ 2/ 1438هـ، بعد الاطّلاع على ما رفعه وزير المالية؛ والنظر في قرار مجلس الشورى رقم (17/ 10) الصادر في 25/ 4/ 1438هـ.

دعم «التعاونيات» الزراعية

وافق مجلس الوزراء على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية بخبرات بعض منسوبي وزارة البيئة والمياه والزراعة من ذوي الاختصاص في المجال الزراعي والمنتج التسويقي، وذلك عن طريق الإعارة، مع استمرار الوزارة في صرف راتب الموظف المعار، وفق الضوابط الموضحة تفصيلاً في القرار.

وصدرت الموافقة بعد الاطّلاع على المعاملة المرفوعة من وزير البيئة والمياه والزراعة؛ وعلى التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7ـ 18/ 38/ د) وتاريخ 30/ 3/ 1438هـ.

تعديل مادة في نظام التأمينات الاجتماعية

قرر مجلس الوزراء تعديل المادة الـ62 من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 33) وتاريخ 3/ 9/ 1421هـ. وأُعِدّ مرسومٌ ملكي بذلك.

وصدر القرار بعد الاطّلاع على معاملة مرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ والنظر في قراري مجلس الشورى رقم (67/ 35) وتاريخ 15/ 7/ 1436هـ ورقم (140/ 58) وتاريخ 30/ 1/ 1438هـ.

وتضمنت المادة المشار إليها بعد تعديلها ما يلي:

1ـ مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يُعاقَب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه -بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسةـ بغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال، ويُضاعَف هذا الحد في حالة التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة أو الممتنَع عن تقديمها.

2ـ يُعاقَب صاحب العمل الذي يسجّل شخصاً ويثبُت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته بغرامة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سُجِّلَت للشخص أيهما أكثر، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة.

اتفاقيات نقل جوي مع البحرين وتركيا والمكسيك

وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير النقل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثَم رفع النسخة النهائية الموقّعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

في الوقت نفسه؛ وافق المجلس على تفويض الوزير -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وجمهورية تركيا في مجال خدمات النقل الجوي، والتوقيع عليه، ومن ثَم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (165/ 64) الصادر في 28/ 2/ 1438هـ؛ وافق مجلس الوزراء على اتفاقيةٍ بين حكومتي المملكة والولايات المتحدة المكسيكية في مجال خدمات النقل الجوي موقّعةٍ بالرياض بتاريخ 7/ 4/ 1437هـ.

وأُعِدّ مرسومٌ ملكي بذلك.

إعادة تشكيل مجلس «تداول»

وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) لمدة 3 أعوام، وذلك على النحو الآتي: عبدالعزيز بن صالح الفريح ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي، وعبدالرحمن بن محمد المفضي ممثلاً لوزارة المالية، وسهيل بن محمد أبانمي ممثلاً لوزارة التجارة والاستثمار، وسارة بنت جماز السحيمي، وطارق بن زياد السديري، وعلي بن عبدالرحمن القويز، وعبدالعزيز بن عبدالمحسن بن حسن ممثلِين لشركات الوساطة المرخص لها، والدكتور خالد بن حسين بياري، وريان بن محمد فايز ممثلَين لشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية.

اتفاقيات نقل جوي مع البحرين وتركيا والمكسيك

وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير النقل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثَم رفع النسخة النهائية الموقّعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

في الوقت نفسه؛ وافق المجلس على تفويض الوزير -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وجمهورية تركيا في مجال خدمات النقل الجوي، والتوقيع عليه، ومن ثَم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (165/ 64) الصادر في 28/ 2/ 1438هـ؛ وافق مجلس الوزراء على اتفاقيةٍ بين حكومتي المملكة والولايات المتحدة المكسيكية في مجال خدمات النقل الجوي موقّعةٍ بالرياض بتاريخ 7/ 4/ 1437هـ.

وأُعِدّ مرسومٌ ملكي بذلك.

ترقيات

وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الـ15 والـ14، وذلك على النحو التالي:

ـ ترقية عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن علي السحيباني على وظيفة (خبير نظامي/ أ) بالمرتبة الـ15 في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ـ ترقية سعد بن عبدالله بن محمد الشمراني على وظيفة (مدير عام الاستشارات) بالمرتبة الـ15 في معهد الإدارة العامة.

ـ ترقية الدكتور عيسى بن عبدالرحمن بن محمد العيسى على وظيفة (مدير عام الشؤون القانونية) بالمرتبة الـ14 في وزارة الداخلية.

ـ ترقية فهد بن خالد بن عبدالله الضويان على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الـ14 في وزارة الداخلية.

ـ ترقية عبدالله بن ناصر بن محمد النشمي على وظيفة (مدير عام المركز الوطني للمعلومات المالية والاقتصادية) بالمرتبة الـ14 في وزارة المالية.

ـ ترقية صالح بن حماد بن سليمان الحماد على وظيفة (مدير عام فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالدمام) بالمرتبة الـ14 في الهيئة العامة للزكاة والدخل.

ـ ترقية عبدالواحد بن علي بن مقبل الحطاب على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الـ14 في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ـ ترقية بندر بن بدر بن محمد بن عريعر على وظيفة (خبير نظامي/ ب) بالمرتبة الـ14 في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

من الجلسة

* في بداية الجلسة؛ أطلَع خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء على مضمون الرسالة التي تلقاها من رئيس الجمهورية اليمنية، عبدربه منصور هادي.

* اطّلع المجلس على عدد من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والتقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية عن عامين ماليين سابقين، إذ أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما موجهاً حيالهما بما رآه.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٢) صفحة (٣) بتاريخ (٠٧-٠٢-٢٠١٧)