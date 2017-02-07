أطلق أمس الأول قرابة 70 ألف موظف وموظفة على وظائف البند والمستخدمين وسماً عبر تويتر (هاشتاق) يطالبون فيه بتثبيتهم على وظائفهم المستحقة التي تناسب مؤهلاتهم، حيث اضطروا للقبول بهذه الوظائف بشكل مؤقت على أمل التحسين والتثبيت.

يدفع الشباب للقبول بهذه الوظائف بالرغم من ارتفاع مؤهلات بعضهم وانخفاض رواتبها التي لا تتجاوز 3600 ريال البحث عن الأمان الوظيفي الذي يفتقده موظفو القطاع الخاص وإمكانية الحصول على قروض بنكية وإجازات رسمية وإمكانية تحسين وضعهم بالتثبيت.

لكن ما حصل أنه قد تم تثبيت مجموعتين منهم عام 1426 هـ و1332 هـ وصدر قرار من الديوان الملكي عام 1435 هـ بتحسين وضع كافة موظفي البنود والمستخدمين بما يناسب مؤهلاتهم لكن لم يتم تنفيذه حتى الآن.

شباب سعوديون يملكون من الطموح ما دفعهم للقبول بوظائف لا تناسب مؤهلاتهم، ومنهم من تجاوز سن 30 وما زال بمسمى «عامل» أو «مستخدم»، بالإضافة إلى انخفاض رواتبهم مقارنة مع تزايد متطلبات الحياة بكافة جوانبها.

طرح كثير منهم عبر الهاشتاق معاناتهم الشخصية من انخفاض الراتب وعدم كفايته لمتطلبات الحياة المتزايدة، بالإضافة إلى عدم مناسبة تلك الوظائف لمؤهلاتهم، ورغبتهم في تحسين أوضاعهم من خلال التثبيت أسوة بمن تم تثبيتهم قبل سنوات ممن كانوا على نفس مراتبهم الوظيفية.

ولأن الصحافة هي الصوت الناطق بلسان المواطن والمرآة الصادقة التي تعكس الواقع الاجتماعي فنرجو من خلالها أن تصل رسالتهم إلى من بيده اتخاذ قرار تحسين أوضاعهم بالتثبيت.