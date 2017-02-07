رسائلكم وصــــــلت

القراء: عبدالرحمن أبو مشاري، علي العمري، خالد البلوي

وصلتنا شكاواكم، حول التضرر من أحد البنوك السعودية، وتمت مخاطبة البنك، ويجري العمل على الموضوع بجدية عالية.

القارئان: سالم الزبيدي، أحمد حمدي

يؤسفنا أننا لم نتمكن من مساعدتكما؛ لأن الصحيفة ليس من اختصاصها نشر الاحتياجات والمساعدات المالية.

القارئ: مصطفى رفاعي

تلقينا شكواك التي أوضحت من خلالها طبيعة الضرر الذي تعرضت له، ونفيدك بأنه يجري السعي لحل مشكلتك.

القارئة: آية رمضان

بإمكانك إرسال مقالاتك إلى الزملاء في صفحة مداولات عبر البريد الإلكتروني modawalat@alsharq.net.sa

القارئ: حسن سليس

نرجو تحديد الموضوع الذي تريد معالجته في “الشرق”، وكذلك تحديد الجهة، ونوعية الضرر، مع تزويدنا بالوثائق.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٢) صفحة (١٢) بتاريخ (٠٧-٠٢-٢٠١٧)