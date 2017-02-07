رسائلكم وصــــــلت

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القراء: عبدالرحمن أبو مشاري، علي العمري، خالد البلوي
وصلتنا شكاواكم، حول التضرر من أحد البنوك السعودية، وتمت مخاطبة البنك، ويجري العمل على الموضوع بجدية عالية.
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القارئان: سالم الزبيدي، أحمد حمدي
يؤسفنا أننا لم نتمكن من مساعدتكما؛ لأن الصحيفة ليس من اختصاصها نشر الاحتياجات والمساعدات المالية.
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القارئ: مصطفى رفاعي
تلقينا شكواك التي أوضحت من خلالها طبيعة الضرر الذي تعرضت له، ونفيدك بأنه يجري السعي لحل مشكلتك.
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القارئة: آية رمضان
بإمكانك إرسال مقالاتك إلى الزملاء في صفحة مداولات عبر البريد الإلكتروني modawalat@alsharq.net.sa
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القارئ: حسن سليس
نرجو تحديد الموضوع الذي تريد معالجته في “الشرق”، وكذلك تحديد الجهة، ونوعية الضرر، مع تزويدنا بالوثائق.
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