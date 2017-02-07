«الكاريكاتير» يشرح خدمات «الخارجية» في «الجنادرية 31»

تناول الفنان ممدوح الجيزاني الذي يشارك ضمن ركن»الغاليري» في جناح وزارة الخارجية بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية31» عديداً من المواضيع أبرزها، خدمات الوزارة المقدمة للمواطنين في الداخل والخارج، وأيضاً مساعدة الطلاب المبتعثين في جميع أنحاء العالم، واحتواء الأزمات والطوارئ التي يقع فيها المواطن في مختلف البلدان من خلال رسومات كاريكاتيرية تفاعل معها زوار الجناح.

وأوضحت الرسومات بعض الأخطاء التي يقع فيها المواطنون أثناء سفرهم للخارج ومنها، «إهمال التواصل مع السفارات»، والتحذير من الأماكن المشبوهة، كما رصد الركن بعض الممارسات الخاطئة للمبتعثين في الخارج.

وقال الفنان ممدوح الجيزاني إن فكرة ركن «الكاريكاتير» جديدة في جناح وزارة الخارجية وهدفها توعية وتحذير زوار جناح الخارجية من الوقوع بالأخطاء التي قد تعرضهم للخطر خارج البلاد..

وأشار إلى أن الركن يتضمن رسم وجوه الشخصيات السعودية، منوهاً إلى أن صورة الأمير سعود الفيصل – رحمه الله – وأيضاً الوزير الحالي عادل الجبير قد لقت الإعجاب من الزوار ومنهم من قام بالتقاط صور على هاتفه إعجاباً بما يقدمه قيادات الخارجية من جهود كبير لخدمة الوطن والمواطن.

وأضاف أنه يستخدم في رسم «الكاريكاتير» تقنية جديدة وشاشة عرض تفاعلية لإيصال الأفكار بشكل سهل وميسر لزوار جناح الوزارة في المهرجان.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٢) صفحة (٦) بتاريخ (٠٧-٠٢-٢٠١٧)