الطريفي: ماليزيا ضيف شرف في معرض الرياض الدولي للكتاب

أعلن وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل بن زيد الطريفي، أن مملكة ماليزيا ستكون ضيف شرف في معرض الرياض الدولي للكتاب 2017 الذي تنطلق فعالياته في الـ 9 من شهر جمادى الآخرة المقبل تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز. وتستمر الفعاليات 10 أيام في مركز الرياض الدولي للمعارض. وأوضح الوزير الطريفي أن اختيار ماليزيا جاء متسقاً مع العلاقات المتميزة والمتطورة التي تجمع البلدين في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية؛ واعتماداً على الإرث الحضاري والتنوع الثقافي الفريد لدى المجتمع الماليزي.

في سياقٍ متصل؛ أفاد الدكتور الطريفي ببدء وزارة الثقافة الإعلام تفعيل مبادرات التحول الوطني من خلال البرامج والفعاليات والأنشطة التي تنظمها، ومنها معرض الرياض الدولي للكتاب. وقال في تصريحاتٍ له «سنعمل على ترسيخ مفهوم هويتنا الوطنية ومنهج الوسطية والتسامح والاعتدال الذي تنتهجه حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله» و»نأمل من خلال برامج المعرض تفعيل برامجنا الخاصة بالتحول الوطني وبما يضمن تحقيق رؤية 2030».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٢) صفحة (٢) بتاريخ (٠٧-٠٢-٢٠١٧)