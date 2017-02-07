الأمير متعب بن عبدالله يستقبل ضيوف «الجنادرية 31»

أحاديث ودية

استقبل وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز يوم أمس، ضيوف المهرجان المشاركين في فعاليات الدورة الحادية والثلاثين للمهرجان، وذلك بفندق الريتز كارلتون بالرياض.

وفي بداية الاستقبال صافح ضيوف المهرجان، ثم رحب بهم في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية وفي رحاب الحرس الوطني.

وأضاف مخاطباً الحضور: تشرفنا جميعاً بالرعاية الكريمة للمهرجان من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله ورعاه- والتي تُعد دعماً وتشجيعاً للثقافة واهتماماً بالتراث، كما تشرفنا وسعدنا باستقباله -رعاه الله- لكم أنتم ضيوف المهرجان والكلمة الضافية التي أكد فيها -حفظه الله- على أهمية مهرجان الجنادرية في الحفاظ على هويتنا العربية والإسلامية وتراثنا وثقافتنا وأصالتنا، وإن ذلك من أوجب واجباتنا وإن مكانة كل أمه تقاس بمقدار اعتزازها بقيمها وهويتها. مؤكداً سموه أن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- محب للثقاقة والفكر وحريص على الالتقاء برجال الأدب والفكر والثقافة في جميع المناسبات وتابع قائلاً: مهرجان الجنادرية يعتز بكم وأنتم ركن من أركانه منذ انطلاقته في دورته الأولى وحتى الآن ولا شك أن المفكرين والمثقفين والاُدباء ورجال الإعلام هم من يقودون الأمة ويشكلون الرأي العام وأنتم تلقى عليكم مسؤولية كبيرة ومهمة، متمنياً لكم كل التوفيق وأن نلتقي في دورات مقبلة باذن الله. ثم ألقى مفتي موريتانيا الشيخ أحمد ولد حبيب الرحمن كلمة نيابة عن الحضور شكر فيها المملكة قيادة وشعباً على ما وجدوه من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال مؤكداً أن مهرجان الجنادرية يُعد واحداً من أهم المناسبات الثقافية العربية وإن اكتسب بعداً عالمياً لما يطرح فيه وما يشكلة من حراك ثقافي بنّاء وجاد وكونه صعيداً لجمع الكلمة ووحدة الصف مشيداً بدور وزارة الحرس الوطني في تتظيم المهرجان سنوياً وما يتحقق له من نجاحات متواصلة.

1006328.jpg الأمير متعب مصافحاً ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة 1006327.jpg الأمير متعب مصافحاً ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة 1006332.jpg الأمير متعب مصافحاً ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٢) صفحة (٦) بتاريخ (٠٧-٠٢-٢٠١٧)