أبدى المواطن خالد محمد، استغرابه من شركة الاتصالات السعودية، بعدما لاحظ انتهاء باقة المكالمات والإنترنت الخاصة به بعد مرور 15 يوماً على أقصى تقدير من مدة اشتراكه، على الرغم من أن استخدامه محدود للغاية، حسبما أوضح في رسالته إلى «الشرق».

وبين خالد محمد اشتراكه في إحدى باقات شركة الاتصالات السعودية الخاصة بموظفي أرامكو، التي تتيح للعميل مكالمات مجانية وإنترنت 5 جيجا مقابل 249 ريال شهرياً، ولكن لاحظ في آخر 3 أشهر أن الباقة تنتهي بعد مرور 15 يوماً على أقصى تقدير، رغم استخدامه المحدود للغاية، علماً بأن الباقة كانت تكفيه سابقاً بزيادة 2 جيجا.

ونوه المواطن إلى تواصله خلال الثلاثة أشهر الماضية مع خدمة العملاء في شركة الاتصالات السعودية، ولكن لم يحصل على أي إفادة حول مشكلته حتى الآن..

التفاصيل في نص رسالة القارئ خالد محمد التالية:

سعادة رئيس تحرير صحيفة «الشرق»

الأستاذ خالد بو علي المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا مشترك منذ أكثر من عام في إحدى باقات شركة الاتصالات السعودية الخاصة بموظفي أرامكو التي تتيح للعميل مكالمات مجانية وإنترنت 5 جيجا مقابل 249 ريال شهرياً، ولكن لاحظت في آخر 3 أشهر أن الباقة تنتهي بعد مرور 15 يوماً على أقصى تقدير، على الرغم من أن استخدامي محدود للغاية، علماً بأن الباقة كانت تكفي سابقاً بزيادة 2 جيجا، وقد تواصلت خلال الثلاثة أشهر الماضية مع خدمة العملاء في شركة الاتصالات السعودية ولكن لم أحصل على أي إفادة حتى الآن.. أرجو إيصال شكوتي إلى المسؤولين في شركة الاتصالات السعودية.

حق الرد:

المحرر: «الشرق» تواصلت مع شركة الاتصالات السعودية، وعرضت مشكلة العميل بتاريخ 3-1-2017، ولكن الشركة التزمت الصمت، ولم يصلنا منها أي رد حتى ساعة إعداد هذا الموضوع للنشر.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٢) صفحة (١٢) بتاريخ (٠٧-٠٢-٢٠١٧)