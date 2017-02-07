«الرواية العربية المعاصرة والأيدولوجيا .. شهادات» ندوة في «البرنامج الثقافي»

تواصل البرنامج الثقافي للمهرجان الوطني للتراث والثقافة « الجنادرية 31 « مساء أمس بعقد ندوة بعنوان « الرواية العربية المعاصرة والأيدولوجيا .. شهادات» وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الأنتر كونتننتال بالرياض. وبدأت الندوة بكلمة لمديرها الدكتور أحمد الهلالي قدم فيها المشاركين في الندوة مبرزاً مساهماتهم العلمية والعملية. عقب ذلك تحدث الدكتور شعيب حليفي من المغرب الشقيق عن مفهوم الرواية والأيدولوجيا، مشيراً إلى أن الرواية هي كل تلك الأصوات والمواقف واليأس والصراع التي تتشكل في بناء فني نتعارف عليه في اسم رواية، مشيراً إلى أن كل رواية يكتبها الكاتب يحاكي بها الواقع، لافتاً النظر إلى أن متلقي الرواية يعيش في سياق متنوع تهيمن عليه التأويلات ونمط الأفعال وغيرها، فيكون الملتقي بين عالمين الواقع والممكن ومن العالم الواقع يعبّر القارئ إلى عالم الممكن، مؤكداً أن الرواية هي فن يساهم في تشكيل المعرفة. كما استعرض تجربته في كتابة سبع روايات مختلفة منها رواية «مساء الشوق»و»رائحة الجنة «و»زمن الشاوية «.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٢) صفحة (٦) بتاريخ (٠٧-٠٢-٢٠١٧)