«الشرقية»: ربط سداد الفواتير بأرقام الهواتف

أطلقت أمانة الشرقية خدمة إلكترونية جديدة تتعلق بأنظمة السداد، وذلك ضمن حزمة من الخدمات الإلكترونية الحديثة، التي تعمل عليها الأمانة للتيسير على المستفيدين، والتحول بشكل كامل إلى التعاملات الإلكترونية. وأوضح المشرف العام على إدارة تقنية المعلومات في الأمانة المهندس حمدان بن عودة العرادي، أن الأمانة تعمل حالياً على ربط إصدار إحالات السداد والفواتير بأرقام جوالات المستفيدين بهدف التيسير عليهم، داعياً جميع المستفيدين إلى إدراج أرقام هواتفهم للتسهيل عليهم. ولفت النظر إلى أن هذه الخدمة تأتي ضمن الخدمات الإلكترونية الخاصة بأنظمة السداد، التي يتم العمل حالياً على تطويرها وفق أنظمة إلكترونية حديثة ومتطورة، مؤكداً أن الأمانة مستمرة في إطلاق مزيد من الخدمات الإلكترونية التفاعلية والارتباط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بهدف الارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة، حيث إن الخدمات التفاعلية التي أطلقتها الأمانة مؤخراً تتيح للمستفيد الاستعلام عبر بوابة الأمانة الرقمية، دون عناء الحضور إلى الأمانة أو البلدية. يُذكر أن الأمانة أطلقت مؤخراً 19 خدمة إلكترونية تجريبية تضمنت الاستعلام عن معاملة، والاستعلام عن طلب صرف مستند، والاستعلام عن عقد استثماري، والاستعلام عن المناقصات المطروحة، والاستعلام عن المنافسات المطروحة، والاستعلام عن معاملة لوحة إعلانية، والاستعلام عن العقود الصناعية، والاستعلام عن معاملة أو بيانات رخصة (بناء/ هدم/ ترميم)، والاستعلام عن صلاحية ترخيص لمخطط، والاستعلام عن بيانات مكتب هندسي، والاستعلام عن طلب إيصال تيار كهربائي، والاستعلام عن معاملة أو بيانات رخصة محل، وتقديم بلاغ 940 أونلاين، والاستعلام عن بلاغ 940، وتسجيل مستفيد لدى الأمانة، والاستعلام عن بيانات رخصة لوحة إعلانية، والاستعلام عن مكاتب الخدمات، والاستعلام عن منح الأوامر السامية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٢) صفحة (٨) بتاريخ (٠٧-٠٢-٢٠١٧)