10 سنوات من الصبر قضاها «مواطن» في انتظار قطعة أرض

10 سنوات من الصبر قضاها المواطن راجح ناصر البيشي، في انتظار الحصول على قطعة أرض سكنية في محافظة بيشة تنفيذاً للأمر السامي رقم 27500 بتاريخ 22/ 4 / 1428هــ.

وبحسب ما ورد من المواطن في رسالته إلى «الشرق»، فإنه فاض به الكيل، مما وصفه بالمماطلة وعدم الجدية من قبل المسؤولين في محافظة بيشة في تسليمه قطعة الأرض رغم مرور 10 سنوات على صدور الأمر السامي، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من المواطنين الذين شملهم القرار السامي تسلموا بالفعل منح الأرض..

التفاصيل في نص رسالة القارئ راجح ناصر البيشي التالية:

سعادة رئيس تحرير «الشرق» الأستاذ خالد بوعلي المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أنا مواطن صدر قرار الأمر السامي الكريم رقم 27500 في 22/ 4 / 1428هـ بمنحي قطعة أرض سكنية في بيشة، وحتى تاريخه لم أتسلم أرضي ولم أمنح قطعة أرض غيرها، على الرغم من أن عدداً كبيراً من المواطنين الذين شملهم القرار السامي تسلموا بالفعل قطع الأرض، علماً بأنه تم وعدي من قبل المسؤولين في محافظة بيشة بإنهاء الأزمة لكن دون جدوى.

أتمنى إيصال صوتي وشكواي، شاكراً ومقدراً وجود هذه النافذة المباركة بين المواطن والمسؤول عبر صحيفتكم العامرة.

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المحرر: تمت مخاطبة بلدية محافظة بيشة بتاريخ 5- 12- 2016 م، ولكن لم يصلنا أي رد حتى ساعة إعداد الموضوع للنشر.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٢) صفحة (١٢) بتاريخ (٠٧-٠٢-٢٠١٧)