334 ألف مراجع لطوارئ مستشفيات «الشرقية»

قدمت مستشفيات وزارة الصحة في المنطقة الشرقية خدماتها خلال الربع الأول من العام الحالي 1438هـ لأكثر من 334759 مراجعاً لأقسام الطوارئ، فيما بلغت العمليات الجراحية التي أجريت خلال نفس الفترة 4954 عملية جراحية، كما سجلت 3642 حالة ولادة، وتم استقبال 243 ألف مراجع للعيادات الخارجية.

وأوضحت وزارة الصحة أن المستشفيات شملت مجمع الدمام الطبي، ومستشفى القطيف المركزي، ومستشفى الولادة والأطفال في الدمام، ومستشفى الجبيل العام، ومستشفى الخفجي العام، ومستشفى الرفيعة، ومستشفى صفوى، ومستشفى رأس تنورة، ومستشفى مليجة، ومستشفى النعيرية، حيث تؤدي الكوادر الطبية والفنية والتمريضية والإدارية عملها بالشكل المطلوب، في ظل توفر التجهيزات الطبية المناسبة والمتطورة فيها.

وأضافت أن مجمع الدمام الطبي استقبل 70397 مراجعاً في العيادات الخارجية، وأجرى 1589 عملية جراحية، واستقبل 59334 مراجعاً في قسم الطوارئ خلال نفس الفترة، فيما استقبل مستشفى القطيف المركزي 87556 مراجعاً في العيادات الخارجية، وأجرى 813 عملية جراحية، واستقبل 800 حالة ولادة، و52228 مراجعاً لقسم الطوارئ، كما استقبل مستشفى الولادة والأطفال في الدمام 19131 مراجعاً للعيادات الخارجية، وأجرى 1634 عملية جراحية، إضافة إلى 2216 حالة ولادة، واستقبل 64204 مراجعين لقسم الطوارئ، أما مستشفى الجبيل العام فقد استقبل 10686 مراجعاً في العيادات الخارجية، فيما أجرى 311 عملية جراحية، و240 حالة ولادة، واستقبل 26948 مراجعاً في قسم الطوارئ خلال نفس الفترة، في حين استقبل مستشفى الخفجي العام 8873 مراجعاً لقسم العيادات الخارجية، وأجرى 210 عمليات جراحية، إضافة إلى 248 حالة ولادة، واستقبل 44330 مراجعاً في قسم الطوارئ، أما مستشفى الرفيعة فقد استقبل 9550 مراجعاً في قسم العيادات الخارجية، وأجرى 39 عملية جراحية، إضافة إلى 20 حالة ولادة، فيما استقبل 4312 مراجعاً في قسم الطوارئ، فيما استقبل مستشفى صفوى 10552 مراجعاً في أقسام العيادات الخارجية، وأجرى 19 عملية جراحية، واستقبل خلال الفترة نفسها 20778 مراجعاً في قسم الطوارئ.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٢) صفحة (٨) بتاريخ (٠٧-٠٢-٢٠١٧)