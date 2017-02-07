مستشار أمير مكة المكرمة: «مكة المستقبل» رؤية تربط التراث بالحداثة والتطور

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جدةصالح الحربي

أكد مستشار أمير منطقة مكة المكرمة المشرف العام على جناح المنطقة بـ «الجنادرية 31» الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، أهمية مشاركة المنطقة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة، مبيناً أن ربط الماضي بالحاضر يشكل رؤية مرتبطة بالتراث والأصالة مع الحداثة والتطور لمستقبل المنطقة.

بعض الزوار الدوليين في جناح منطقة مكة المكرمة بالجنادرية

بعض الزوار الدوليين في جناح منطقة مكة المكرمة بالجنادرية

ولفت الدكتور الفالح الانتباه إلى أن ما يميز جناح منطقة مكة المكرمة هذا العام هو «مكة المستقبل» الذي وجه بإنشائه أمير منطقة مكة المكرمة، حيث يتضمن المبنى عديداً من المجسمات والصور والشاشات التفاعلية لأكثر من 13 مشروعاً تنمويّاً في محافظات المنطقة.

ويتضمن جناح المنطقة هذا العام، معرضاً يختص بمبادرة «كيف نكون قدوة» بهدف تعزيز المبادئ والقيم في نفوس النشء بشكل خاص على جميع المجالات.
وأبان الفالح أن جناح المنطقة يحتوي على 55 محلّاً منها 25 محلّاً لبيع المأكولات الشعبية من مدن المنطقة، و15 محلّاً مخصصة للحرفيين «كالنجار والبنّاء والكولندي والسروجي والنحاس والقزاز وغيرهم»، إضافة إلى 11 محلّاً مخصصاً للأسر المنتجة، ومحلات خاصة للجمعيات الخيرية.

وأشار إلى أن الفرق الشعبية في محافظات المنطقة تشارك في تقديم الألوان التراثية الشعبية لزوار الجناح كالمزمار والعجل والعرضة والمحاورة وغيرها من فلكلور المنطقة، مقدماً شكره للقائمين على المهرجان لما قدموه من تسهيلات للمشاركين.

لقطة لـ «مكة المستقبل في جناح منطقة مكة بالجنادرية»

لقطة لـ «مكة المستقبل في جناح منطقة مكة بالجنادرية»

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٢) صفحة (٦) بتاريخ (٠٧-٠٢-٢٠١٧)
جدة  |  صالح الحربي
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