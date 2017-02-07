الرئيس اللبناني والوزير السبهان يبحثان العلاقات الثنائية

بحث الرئيس اللبناني، ميشال عون، ووزير الدولة لشؤون الخليج العربي في وزارة الخارجية السعودية، ثامر السبهان، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، واستعرضا مجمل التطورات السياسية على الساحتين اللبنانية والإقليمية.

وكان الرئيس عون استقبل الوزير السبهان، في القصر الجمهوري في بعبدا أمس، في حضور القائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، المستشار وليد بن عبدالله بخاري.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٢) صفحة (٢) بتاريخ (٠٧-٠٢-٢٠١٧)