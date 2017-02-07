طرح المنافسات – إدارة مدينة الملك خالد العسكرية للتشغيل والصيانة (حفر الباطن)

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٢) صفحة (٠٥) بتاريخ (٢٠١٧-٠٢-٠٧)

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