طرح المنافسات – إدارة مدينة الملك خالد العسكرية للتشغيل والصيانة (حفر الباطن)
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٢) صفحة (٠٥) بتاريخ (٢٠١٧-٠٢-٠٧)
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