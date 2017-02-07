حقيقة محاولة إشعال النار بالكعبة المشرفة

أكّدت القوة الخاصّة لأمن الحرم المكي أن الشخص الذي تمّ القبض عليه بالحرم المكي كان ينوي إحراق نفسه بداخل صحن المطاف بالقرب من الكعبة، وذلك بسكب مادة البنزين على ملابسه.

وقال الناطق الإعلامي للقوة بالمسجد الحرام الرائد سامح السلمي؛ إنه في الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأثنين الموافق 9 / 5 / 1438 تمّ القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر في صحن الطواف جوار الكعبة المشرّفة في أثناء قيامه بسكب كمية من مادة (البنزين) على ملابسه ومحاولته إشعال النار في نفسه.

وفور ملاحظة رجال الأمن ذلك تمكنوا من منعه والقبض عليه قبل إشعال النار، وتوحي تصرفاته بأنه مريض نفسي، وسيتم اتخاذ الاجراءات النظامية بحقه، والله ولي التوفيق.