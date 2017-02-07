إصابة شرطيين في هجوم انتحاري غرب باكستان

أفادت الشرطة الباكستانية أن اثنين من رجالها تعرضا لإصابات إثر هجوم انتحاري استهدف أحد مراكزها في مدينة بانو بإقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان صباح اليوم.

وأوضح قائد الشرطة في بانو فضل حميد أن مهاجماً انتحارياً يستقل سيارة ملغمة بالمتفجرات اصطدم بها في السور الخارجي لمركز الشرطة الواقع في منطقة “مندان” ما أدى إلى انهيار السور وتحطم زجاج المباني القريبة وإصابة اثنين من رجال الشرطة تم نقلهما إلى المستشفى.

وأضاف أن الانتحاري لم يتمكن من الوصول إلى هدفه نظراً لنجاح حراس المركز من القضاء عليه بإطلاق النار قبل أن يصطدم بالسيارة التي كان يستقلها بمركز.

كما أوضح أن قوات الأمن طوقت المنطقة ونفذت عملية تمشيط للبحث عن أي عناصر على صلة بالحادث الذي لم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليته.