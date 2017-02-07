زلزال يضرب غرب تركيا

ضرب زلزال ثالث بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم ولاية جناق قلعة الواقعة غربي تركيا التي شهدت زلزالين أمس.

وأفادت دائرة الزلازل في رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية ” آفاد ” أن الزلزال الذي وقع فجر اليوم كان مركزه بحر إيجة بالقرب من سواحل قضاء (أيواجيك)، الذي شهد زلزالين يوم أمس.

وأوضحت وكالة أنباء الاناضول التركية أن فرق الإنقاذ وهيئة الإغاثة الإنسانية التركية هرعت إلى المنطقة حيث تضرر مسجد وعدد من المنازل في قرية طاشأغلي التابعة للقضاء.

يذكر أن زلزالين ضربا أيواجيك بقوة 5.3 درجة، تبعهما أكثر من 120 هزة ارتدادية، أسفرا عن إصابة 4 أشخاص وتضرر بعض المنازل في خمس قرى.