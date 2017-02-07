خادم الحرمين يستقبل رئيس جمهورية تتارستان

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، الرئيس رستم مينخانوف رئيس جمهورية تتارستان.

ورحب خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – بفخامته والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى فخامته سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

وعقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، جلسة مباحثات مع الرئيس رستم مينخانوف رئيس جمهورية تتارستان.

وجرى خلال الجلسة استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

حضر الاستقبال والمباحثات، أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد بن الطريفي، ووزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ووزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.

كما حضر من الجانب التتارستاني، سفير روسيا لدى المملكة أوليغ اوزبروف، ونائب رئيس الحكومة وزير الزراعة مارات احميدوف، وعدد من المسؤولين.