ضبط 20 منشأة مخالفة خلال إجازة المنتصف في حائل

أسفرت الجولات الرقابية التي قام بها مراقبي فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي والتي بلغت أكثر من 90 جولة، عن ضبط 20 منشأة مخالفة.

وتركزت مخالفاتها بين انتهاء الترخيص، وعدم إبراز قائمة الأسعار ، وعدم توفر خدمة جيدة، واشتملت الجولات الرقابية على الفنادق الوحدات السكنية المفروشة وفنادق الطرق والمنتجعات التي تمثل نشاط الايواء السياحي بالمنطقة، في حين شملت وكالات السفر السياحي ومنظمي الرحلات والارشاد السياحي والمشاركة بالوقت التي تمثل انشطة السفر السياحي بالمنطقة.

وأوضح لـ«الشرق»؛ المهندس فيصل المدني المدير العام لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل ان تنفيذ الجولات الرقابية التي يقوم فرع الهيئة في منطقة حائل تأتي ضمن الاهتمام الذي توليه الهيئة بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني واستمرارًا للمهام والمسؤوليات التي تقوم بها الهيئة للتأكَّد من جودة الخدمات المقدمة في الأنشطة السياحية بالمنطقة.