حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم من تقلبات جوية تؤثر في أجواء المملكة، تبدأ غدًا الأربعاء، وتستمر حتى الجمعة.

وتوقعت الهيئة هطول أمطار رعدية متوسطة على مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، تشمل المدن الساحلية (ينبع)، فيما تهطل أمطار رعدية متوسطة على منطقة مكة المكرمة، تتضمن المدن الساحلية (رابغ، جدة، الليث، القنفذة)، من مساء غد وحتى الخميس.

ونبهت الهيئة إلى أن هذه الأمطار يتوقع تحركها باتجاه الشرق والشمال الشرقي، وتؤثر في مناطق القصيم والرياض والمنقطة الشرقية، يومي الخميس والجمعة، ومنطقتي عسير والباحة.

كما يعقب هذه الأمطار انخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب المملكة، تتبعها أمطار أخرى على وسط وشرق المملكة.