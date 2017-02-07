خمسيني يُنهي حياته بطريف

أنهى مواطن خمسيني اليوم حياته، بطلقٍ ناري، في مجلس المنزل الذي يسكنه والواقع بإسكان قوى الأمن الداخلي بطريـف، بحسب ما أفاد به الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد الدكتور عويد بن مهدي.

وقال في بيانٍ له: ورد لشرطة محافظة طريف الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الاثنين 9/5/1438هـ بلاغاً من مواطن في منتصف العقد الخامس من عمره عن عثوره على ابن عمه مصاباً بطلق ناري وعليه آثار نزف دماء.

وأضاف: فور تلقي البلاغ جرى الإنتقال إلى الموقع اتضح أن المصاب وهو مواطن في نهاية العقد الخامس من عمره؛ قد تعرض لطلق ناري من مسدس مصرح بإسمه عثر عليه بجوار الجثة، وتسبب في وفاته وذلك في مجلس المنزل الذي يسكنه والواقع في إسكان قوى الأمن الداخلي.

وتابع: أوضح المبلغ إنه تلقى عدة إتصالات هاتفية من قبل عائلة ابن عمته المتواجدين حالياً في مدينة عرعر لإنهم يحاولون التواصل معه دون جدوى فتردد على منزله حتى تمكن من فتح الباب وعثر عليه بحالته.

وأضاف: بعد استكمـال الإجراءات الإستدلالية والتحقيقية الأولية تم إحالة ملف القضية إلى دائرة التحقيق والإدعاء العام بالمحافظة.

وبينت المؤشرات الأولية إلى أن المجني عليه، هو من تسبب بإلحاق الأذى بنفسه مما أدى الى وفاته.