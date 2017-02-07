القبض على آسيوي متهماً بقتل شخص

ألقت الجهات الأمنية بمكة، القبض على آسيوي لاتهامه بقتل أحد الأشخاص من بني جلدته بطعنه في أنحاء متفرقة من جسده.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، إنه بتاريخ 1438/5/6 تلقّى مركز الجنوبية بشرطة محافظة جدة، بلاغًا مفاده العثور على شخص متوفى وبه عدة طعنات بآلة حادة.

وأضاف الناطق، أنه تبين -بعد انتقال المختصين والجهات الأخرى ذات العلاقة لموقع الحادثة- أن المجني عليه من جنسية آسيوية، وقد تعرض للطعن من قبل أحد الأشخاص في أنحاء متفرقة من جسمه

وذكر أن الجهات الأمنية نجحت في تحديد هُوية المتهم، واتضح أنه من بني جلدة المتوفي؛ حيث تم ضبطه من قبل البحث الجنائي بالمركز وإيقافه، وسيتم إحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام.