حملة رقابية أغلقت (19) وغرمت (58) مغسلة مخالفة بمكة

نفذت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة حملة رقابية على مغاسل الملابس بالعاصمة المقدسة خلال الأسبوع الماضي لقياس مدى جودة تشغيل المغاسل والخدمات المقدمة بها وتصحيح أوضاعها لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي .

وبين منصور بن سعيد بالبيد مدير عام صحة البيئة إنه تم تشكيل العديد من الفرق الميدانية لمتابعة هذه الأنشطة والخدمات التعلقة بها ، والتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية وإبعاد كل ما يمكن أن يؤثر سلباً على الإصحاح البيئي.

ولفت إلى أن الادارة العامة لصحة البيئة وبالتعاون مع البلديات الفرعية شنت حملة واسعة الأسبوع المنصرم على مغاسل الملابس بناء على توجيهات وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس عبدالسلام مشاط ، وقد سجلت خلالها العديد من المخالفات في تنفيذ الاشتراطات الصحية ، وأغلقت حوالي (19) مغسلة مخالفة مخالفه وغرمت (58) مغسلة أخرى لوجود قصور في تنفيذ الاشتراطات المطلوبة ، كما تمت مصادرة كمية من الاجهزة والادوات المستخدمة كالغسالات غير الصالحة وادوات الغسيل التالفه ( كلوركس وتايد ) اضافة الى تدني مستوي النظافه العامه للمواقع والنظافه الشخصيه للعمال ، وقصور في تنفيذ الاشتراطات الصحيه ووجود مخالفات في تأهيل غرف الغسيل وارفف الملابس وفتحات التهوية ومكابس الكوي ومصائد الحشرات ووجود بعض العاملين بدون شهادات صحية وغير ذلك من المخالفات .

وأكد بالبيد أن الأمانة لن تتوانى عن تطبيق الانظمة والتعليمات بحق المخالفين ، حرصاً على سلامة هذه الخدمات ، ولضمان تقديمها وفق أعلى معايير الاصحاح البيئي.