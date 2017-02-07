19 قتيلاً في عملية انتحارية ضد المحكمة العليا في كابل

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كابل – واس
كابل – واس
لقي 19 شخصاً مصرعهم وأصيب 41 بجروح اليوم خلال عملية انتحارية استهدفت موظفي المحكمة العليا الافغانية في كابل .
وأوضح متحدث باسم وزارة الداخلية الافغانية وحيد مجروح أن معظم الضحايا موظفون في المحكمة.
ولم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة.
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