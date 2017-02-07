جموع المصلين يشيعون شهيد الواجب المحياوي

شعيت جموع المصلين بعد صلاة العصر جثمان العريف سعد حمدان محمد المحياوي الجهني من منسوبي حرس الحدود الذي استشهد أثناء أدائه الواجب لحماية حدود الوطن في الحد الجنوبي.

وتقدم المصلين قائد حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة اللواء أحمد عبدالله الصيدلاني ومساعده اللواء بحري بشير البلوي ومدير العلاقات والمراسم العميد شبنان مبارك القرني ورئيس مركز الجابرية بينبع النخل سلامه عيد الرفاعي وعدد من ضباط وأفراد الجهات العسكرية.

ونقل رئيس مركز الجابرية تعازي القيادة الرشيدة لذوي الشهيد، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته .

وعبر ذوو الشهيد “المحياوي” عن اعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والشرف دفاعا عن الدين والوطن، سائلين الله أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.