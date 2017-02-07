أهالي صامطة يشيعون الشهيد وائل مدخلي

شيع أهالي محافظة صامطة ، بعد صلاة عصر اليوم ، جثمان شهيد الواجب الجندي أول وائل بن أحمد عمير مدخلي ، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وتقدم المصلون ، بمصلى العيد بقرية الجرادية ، قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا بن عطا الله العتيبي وعدد من قيادات حرس الحدود بالمنطقة وعدد من مديري الإدارات الحكومية وجموع من الأهالي .

ونقل اللواء العتيبي عقب الصلاة ، تعازي ومواساة القيادة الرشيدة وتعازي أمير منطقة جازان لذوي الشهيد ، داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته.

وعبر ذوو الشهيد من جانبهم عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعاً عن الوطن الغالي ، مؤكدين فخرهم بما قدمه من تضحية وبطولة فداء لهذا الوطن ودفاعاً عن مقدساته .