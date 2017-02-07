59% من مستفيدي الضمان الاجتماعي إناث

كشفت وزارة العمل والتنمية عن أن منطقة مكة المكرمة تصدرت النسبة الأعلى من مستفيدي الرعاية الاجتماعية (الأشخاص ذوي الإعاقة)، والضمان الاجتماعي الذين حدثوا بياناتهم إلكترونياً بنسبة 21%، عبر البوابة المخصصة للتحديث في موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على الرابط eservices.mlsd.gov.sa.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم: “منذ بدء إعلان تلقي طلبات التحديث في الأول من صفر من العام 1438هـ، وحتى يوم الاثنين الماضي، بلغت نسبة المحدثين في منطقة مكة المكرمة 21%، تلتها منطقة الرياض بنسبة 16%، ثم المنطقة الشرقية بـ 13%، فيما حلت منطقة عسير في المرتبة الرابعة بنسبة 12% من إجمالي عدد المحدثين في المملكة.

وجاءت منطقة جازان في المرتبة الخامسة من إجمالي عدد المستفيدين بـنسبة بلغت 9 %، تلتها منطقة المدينة المنورة بـ 7%، ثم منطقة القصيم بنحو 4.7 %، فيما حلت منطقة حائل في المرتبة الثامنة بنسبة 4.7 %، ومنطقة تبوك بنسبة 3.3 % من إجمالي عدد المستفيدين الذين حدثوا بياناتهم.

بينما بلغت نسبة من حدثوا بياناتهم في منطقة نجران نحو 3.2 %، تلتها منطقة الجوف بنسبة 2.5%، في حين جاءت منطقة الباحة في المركز الثاني عشر بـ 2.3 %، وأخيراً حلت منطقة الحدود الشمالية في المركز الثالث عشر بـ 2.1%”.

من جهة أخرى، أوضحت الأرقام التي بثتها الوزارة إلى أن نسبة الإناث كانت الأعلى في تحديث البيانات بواقع 59%، بينما بلغت نسبة الذكور 41% من إجمالي المستفيدين.

وقد بلغ عدد المستفيدين الذين حدثوا بياناتهم 949.45 ألفاً، 65% منهم من مستفيدي الضمان الاجتماعي، بينما كانت نسبة مستفيدي الرعاية الاجتماعية (الأشخاص ذوي الإعاقة) 20%، في حين بلغت نسبة مستفيدي الرعاية والضمان معاً نحو 15% من إجمالي محدثي البيانات.