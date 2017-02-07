59% من مستفيدي الضمان الاجتماعي إناث

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متابعاتالشرق أونلاين

كشفت وزارة العمل والتنمية عن أن منطقة مكة المكرمة تصدرت النسبة الأعلى من مستفيدي الرعاية الاجتماعية (الأشخاص ذوي الإعاقة)، والضمان الاجتماعي الذين حدثوا بياناتهم إلكترونياً بنسبة 21%، عبر البوابة المخصصة للتحديث في موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على الرابط eservices.mlsd.gov.sa.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم: “منذ بدء إعلان تلقي طلبات التحديث في الأول من صفر من العام 1438هـ، وحتى يوم الاثنين الماضي، بلغت نسبة المحدثين في منطقة مكة المكرمة 21%، تلتها منطقة الرياض بنسبة 16%، ثم المنطقة الشرقية بـ 13%، فيما حلت منطقة عسير في المرتبة الرابعة بنسبة 12% من إجمالي عدد المحدثين في المملكة.

وجاءت منطقة جازان في المرتبة الخامسة من إجمالي عدد المستفيدين بـنسبة بلغت 9 %، تلتها منطقة المدينة المنورة بـ 7%، ثم منطقة القصيم بنحو 4.7 %، فيما حلت منطقة حائل في المرتبة الثامنة بنسبة 4.7 %، ومنطقة تبوك بنسبة 3.3 % من إجمالي عدد المستفيدين الذين حدثوا بياناتهم.

بينما بلغت نسبة من حدثوا بياناتهم في منطقة نجران نحو 3.2 %، تلتها منطقة الجوف بنسبة 2.5%، في حين جاءت منطقة الباحة في المركز الثاني عشر بـ 2.3 %، وأخيراً حلت منطقة الحدود الشمالية في المركز الثالث عشر بـ 2.1%”.

من جهة أخرى، أوضحت الأرقام التي بثتها الوزارة إلى أن نسبة الإناث كانت الأعلى في تحديث البيانات بواقع 59%، بينما بلغت نسبة الذكور 41% من إجمالي المستفيدين.

وقد بلغ عدد المستفيدين الذين حدثوا بياناتهم 949.45 ألفاً، 65% منهم من مستفيدي الضمان الاجتماعي، بينما كانت نسبة مستفيدي الرعاية الاجتماعية (الأشخاص ذوي الإعاقة) 20%، في حين بلغت نسبة مستفيدي الرعاية والضمان معاً نحو 15% من إجمالي محدثي البيانات.

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