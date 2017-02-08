روان الوابل
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أدعس عالبنزين هنا مافي >ساهر< بوم بوم (مُعاقْ ) هذه آخرتها يا شباب .
تِكْ تِكْ صوت عقرب الساعة،،آلو آلو واتسأب صفرنا العداد.. إيش رأيكم يا شباب فجأة طاخ طيخ إذا ما تلتزم بالسرعة حسب ،، النظام شوف الرسمه التحذيرية في آخر الطبلون هذه هي النهايه والعياذ بالله.
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أدعس عالبنزين هنا مافي >ساهر< بوم بوم (مُعاقْ ) هذه آخرتها يا شباب .
تِكْ تِكْ صوت عقرب الساعة،،آلو آلو واتسأب صفرنا العداد.. إيش رأيكم يا شباب فجأة طاخ طيخ إذا ما تلتزم بالسرعة حسب ،، النظام شوف الرسمه التحذيرية في آخر الطبلون هذه هي النهايه والعياذ بالله.