20 شركة أمريكية تستعرض خدمات التدريب في النفط والغاز

أكد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية نجيب بن عبدالله السيهاتي متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح خلال لقائه وفدا تجاريا أمريكيا برئاسة القنصل مايك هانكي في الظهران، أن العلاقات بين البلدين في مجال التعليم والتدريب بدأت منذ زمن بعيد، مشيرا إلى مساعٍ مستمرة لتعزيز هذه العلاقة بما يعود بالنفع على الطرفين، في ظل الاهتمام المتزايد من الطلاب السعوديين بمتابعة الدراسات العليا في الولايات المتحدة.

ولفت النظر إلى أن غرفة الشرقية ممثلة في مركز التدريب قدمت عديداً من البرامج التدريبية الموجهة لتدريب موظفي القطاع الخاص، بالإضافة إلى البرامج التي تهدف إلى تنمية رواد الأعمال الراغبين في بدء مشاريعهم الخاصة وتقديم النصح والمشورة لهم قبل بداية أعمالهم. وبين السيهاتي أن رؤية المملكة 2030 وضعت أولوية كبيرة للتعليم والتدريب بهدف بناء أيدٍ عاملة مدربة ومؤهلة وفق أعلى المعايير العالمية. ويتضح ذلك من خلال تخصيص المملكة من خلال ميزانيتها للعام الجاري 200 مليار ريال لقطاع التعليم والتدريب. من جانبه أكد هانكي الذي ترأس وفدا مكونا من 20 شركة متخصصة في مجال التدريب المهني والتقني بشكل رئيسي في مجالات النفط والغاز والبناء والهندسة، والهندسة المعمارية، والطيران، وتقنية المعلومات والاتصالات، والرعاية الصحية، والمعدات الثقيلة واللغة الإنجليزية؛ استعداد الشركات الأمريكية لتلبية احتياجات التعليم والتدريب في المملكة، مشيرا إلى زيادة الطلبات على برامج التدريب في المنطقة الشرقية التي تعد مركز الأنشطة الصناعية في المملكة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٣) صفحة (١٢) بتاريخ (٠٨-٠٢-٢٠١٧)