سويسرا توجه تركيزها على «العودة إلى الطبيعة» وتُطلق «دليل سعادة»

بعد النجاح الذي حققته في عام 2016 المتمثّل في زيادة بلغت حوالي 3 % في عدد الزوار مقارنةً بالسنة السابقة، تهدف سويسرا إلى تحقيق مليون ليلة سياحية والتركيز على موضوع «العودة إلى الطبيعة» في عام 2017؛ إذ تُمثّل الطبيعة الدافع الأول لسفر العرب (الإماراتيين/السعوديين/الكويتيين) إلى سويسرا. ومع وجود البحيرات الزرقاء الكريستالية الصافية، الغابات شديدة الخضرة، جبال الألب البكر والمدن الأصيلة؛ لا تقدّم سويسرا مجرّد طبيعة لا مثيل لها، حيث الهواء النقي والمناخ الرائع فقط، بل كل ما هو موجود على قائمة رغبات الضيوف من المسافرين العرب. وسيتيح دليل السعادة الذي أُطلق حديثاً تحقيق الإلهام مع الخبرات ومناطق الجذب السياحي – مع ضمان أكيد بالسعادة – في طبيعة بكر، والعمل على مساعدة المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي لإيجاد موقع عطلتهم المثالية في سويسرا. علماً أن سويسرا تبذل جهوداً خاصة في ثلاثة مجالات وهي «السائح الباحث عن معالم الجذب السياحية»، «المسافر حباً بأسلوب الحياة» و«العائلات».

وانطلقت الجولة الكبرى في سويسرا في ربيع عام 2015، بهدف مواجهة النمو العالمي لسوق السيّاح الباحثين عن معالم الجذب (المسافرين الذين ينتقلون بين معالم الجذب المختلفة)، وحقّقت نجاحاً كاملا، لا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث سافر 100.000 سائح من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مستقل ضمن سويسرا على مسار مذهل يمتد لمسافة 1600 كم، يساعد في نقل المسافرين من خلال أربع مناطق لغوية، فوق خمسة ممرات ألبية، وإلى 11 موقعاً مسجلاً على لوائح التراث العالمي لليونسكو، ومحميتي المحيط الحيوي وعلى طول 22 بحيرة. وباختصار، تحقيق خبرة لأجمل معالم البلد الطبيعية والثقافية، منتظمة سويةً كاللآلئ في قلادة.

ومع ذلك، من غير الضروري القيام بقيادة السيارة لاكتشاف كنوز البلد؛ إذ تربط الجولة الكبرى بالقطار عبر سويسرا أجمل مسارات البلد البانورامية عبر عديد من مدنه ومنتجعاته الأكثر جاذبيةً. قد تبدأ الجولة الكبرى بالقطار من أي مكان، في أي وقت من السنة دون اتجاه أو مدة مقررين سلفاً للسفر. والأفضل على الإطلاق، فهو إمكانية الاستمتاع بتجربة الجولة بأكملها بتذكرة واحدة شاملة – بطاقة السفر السويسرية.

وشكّل السفر إلى سويسرا باستمرار مسألة أسلوب الحياة. حيث يُمثّل السحر، الأجواء والاسترخاء شعارات الفنادق والوجهات السويسرية الفاخرة؛ بينما تمتزج الضيافة والتقاليد بسلاسة مع البنية الأساسية الحديثة والأناقة المتميزة، العمارة المثيرة للإلهام، والتصميم الأنيق. بينما تُمثّل عروض الرفاهية وأسلوب الحياة السويسرية، على سبيل المثال، فرصة ممتازة للشباب الذين يمضون شهر العسل والراغبين في التمتع بأجواء رومانسية ودافئة مريحة، ضمن المناظر الطبيعية الجميلة والطبيعة الخضراء. بينما تنعقد على مدار العام، الأحداث السنوية والمهرجانات المشهورة عالمياً مثل مهرجان موسيقى الجاز في مونترو، مهرجان لوسيرن، معرض فنون بازل، مهرجان جنيف، سباق سلسلة الزوارق السريعة إكس- كات في لوغانو، سباق الخيول على الثلوج (وايت تورف) سانت موريتز أو بطولة الجولف الأوروبية المفتوحة في كران مونتانا.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٣) صفحة (١٣) بتاريخ (٠٨-٠٢-٢٠١٧)