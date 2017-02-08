التستر التجاري في قطاع النقل البري على طاولة المستثمرين

الدمام ـ الشرق

سيناقش مستثمرو قطاع النقل البري في المملكة، المواضيع ذات العلاقة المباشرة بدور النقل البري في تحقيق رؤية المملكة 2030، ويسلطون الضوء على أبرز القضايا التي تواجه العاملين والمستثمرين في هذا القطاع على ضوء المتغيرات والتحديات الاقتصادية الحالية، وما ينطوي عليه المستقبل القريب والبعيد، وذلك خلال اللقاء الموسع الذي سيجمعهم غداً في غرفة الشرقية، في الوقت نفسه ربط رئيس الغرفة بين الدورة الاقتصادية الجيدة وبين آلية عمل قطاع النقل البري. كما ربطت الغرفة في الوقت نفسه بين الدورة الاقتصادية الجيدة وبين آلية عمل قطاع النقل البري.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان، أن «اللقاء سيبحث جملة من المواضيع التي تشكّل هاجساً وتحدياً للمستثمرين في هذا القطاع مثل تكلفة العمالة الوافدة، وما تمثله من أهمية موضوعية في هذا الشأن، والتستر التجاري في قطاع النقل، ودور وزارة التجارة والاستثمار، والشراكة مع هيئة النقل العام، وفكرة اندماج الناقلين الذي يُعد خياراً مهماً لشركات النقل البري ـ خاصة الصغيرة منها ـ في مواجهة تحديات العولمة المعاصرة».

وأشار إلى أن اللقاء سوف يشهد مشاركة عدد من مستثمري النقل البري (الملاك) و (الرؤساء التنفيذيين) ، وعديد من المهتمين بالقطاع الذي يشمل النقل بالحافلات والشاحنات، و نقل البضائع ونقل الركاب، مبيناً أن «أهمية اللقاء تأتي من أهمية القطاع نفسه، فالنقل البري من القطاعات المهمة والمساندة لحركة الاستثمار بشكل عام، فمن خلال النقل البري تتم كافة عمليات المبادلة بين القطاعات، ومن خلالها يتم تسويق المنتج المحلي بين المناطق والمدن والمحافظات، إذ لا يتصور اقتصاد ما بدون نقل، ونقل بري بوجه خاص».

وأفاد بأن «مسألة تنظيم قطاع النقل البري، وإضافة أساطيل أخرى للعمل، تعني المساهمة الجادة في تنظيم الاقتصاد وإبعاده عن أي معضلة تحد من حيويته، فالدورة الاقتصادية تتحرك بامتياز إذا كان النقل البري إيجابياً، ولا يتصور أن تنتعش حركة اقتصادية بدون نقل بري».

بدوره، أوضح رئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية، بندر الجابري، أن النقل البري يأتي على طريقين، الأول»نقل البضائع» ، والثاني «نقل الركاب»، ففي حال جرت عمليات النقل البري في كلا الاتجاهين فإن آثاراً اقتصادية واجتماعية وثقافية تتحقق من خلال ذلك، إذ من خلال النقل البري يتم تفعيل الدورة الاقتصادية، بحيث تتحقق النتائج التي نتطلع لها، فالتاجر ـ من خلال النقل البري ـ يبحث عن الوضع الأمثل لترويج وتسويق سلعته مفيداً أن النقل البري يحقق للمؤسسات هدفها في تسويق السلع والبضائع، كما أنه ومن خلال النقل البري يتم الاطلاع على أسواق جديدة محلياً أو إقليمياً، هذا فضلاً عن الآثار الاجتماعية والثقافية التي يكون النقل البري مقدمة لتحقيق التواصل الاجتماعي بين أفراد البلد الواحد والمنطقة الواحدة، منوهاً بأن غرفة الشرقية تتطلع لمزيد من التواصل مع مشتركي الغرفة العاملين في هذا القطاع، والاطلاع على ملاحظاتهم ومرئياتهم، لأننا جميعاً نسير في سفينة واحدة، ولم تكن اللجنة بديلاً عن المشتركين، بل هي راعية وداعمة ومحفزة لهم نحو مزيد من العطاء الذي لن يتوقف.

وأكد الجابري أن قطاع النقل البري ينطوي على قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني، لما يقدمه من خدمات مباشرة يحصل عليها التاجر والمستهلك على حد سواء، مطلعاً إلى أن يكون اللقاء محوراً لمزيد من النقاشات والحوارات المفيدة التي سوف تساهم ـ بإذن الله ـ في تطوير قطاعنا البري للأفضل، وسوف تتأصل قيمة هذا القطاع وتزداد أهميته إذا عرفنا أن رؤية المملكة 2030 تعتمد على النقل البري بصورة كبيرة، وأن السوق سوف يشهد دخول خدمة النقل عبر السكك الحديدية الذي سوف يحقق نقلة نوعية لحركة اقتصادنا الوطني المتنامي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٣) صفحة (١٢) بتاريخ (٠٨-٠٢-٢٠١٧)