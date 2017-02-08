افتتاح أول مشروع نسائي لصيانة الجوالات في الشرقية

دشّن مركز بناء الأسر المنتجة «جنى» أمس، أول مشروع نسائي على مستوى المنطقة الشرقية متخصص في صيانة أجهزة الجوال بمدينة الخبر. وجاء المشروع نتاجاً للاتفاقية المبرمة بين مركز بناء الأسر المنتجة «جنى» ومصرف الراجحي بشأن إطلاق «قرض النخبة»، الذي يقضي باختيار عميلات مميزات من الأسر المستفيدة من المركز لدعمهن وتطوير مشاريعهن المميزة، والخروج بهن من نطاق العمل المنزلي غير المسجل ليصبحن مالكات لمشاريع مسجلة، ولهن مواقع تجارية ومنافسه في السوق، وتكون ذات أثر اقتصادي في دعم اقتصاد الوطن.

وقدم محمود الشامي المدير التنفيذي لمركز جنى، شكره وامتنانه لإدارة المسؤولية الاجتماعية بمصرف الراجحي، معتبراً هذه الاتفاقية شراكة ناجحة بين الطرفين لتحقيق أهداف تطوير مشاريع الأسر ورفع مستوى الإنتاج للسيدات العاملات وتوفير فرص عمل نسائية احترافية في جميع مناطق المملكة التي تعمل بها جنى. وأفاد الشامي أن المركز حقق 67 ألف فرصة عمل وقدم قروضًا بقيمة 379 مليون ريال في 11 فرعًا بالمملكة وبنسبة توطين للوظائف 93%، فيما كانت نسبة النساء العاملات بالمركز 83%، وكانت نسبة التحصيل بالمركز من المستفيدات 99.7%، وتعد هذه نسبة متفوقة مقارنةً بالمشاريع المماثلة لها داخل السعودية وخارجها، مما يدل على نجاح المشاريع التجارية الخاصة بالمستفيدات، ويبين في الوقت نفسه كفاءة مركز جنى في تحصيل أقساط القروض من آلاف العميلات في جميع المناطق التي يقوم بخدمتها.

وذكر أن أهمية المركز تكمن في كونه مشروعًا اقتصاديًا اجتماعيًا يستهدف النساء العاطلات عن العمل، وكل من ترغب بالعمل والإنتاج من خلال تقديم خدمات الإقراض المتناهي الصغر للنساء دون اللجوء إلى الكفالات التقليدية، بهدف ترسيخ ثقافة العمل ومبدأ الاعتماد على الذات ويوفر فرص عمل ذاتية للنساء بالمجتمع، ومن آثار هذا المشروع هو الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة بالمجتمع، وتمكين النساء اجتماعياً واقتصادياً من خلال المشاريع المدرة للدخل.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٣) صفحة (١٢) بتاريخ (٠٨-٠٢-٢٠١٧)