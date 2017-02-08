فائق منيف
المجتمع يرفض ويقبل!
الأصل في المجتمعات التعددية، بمعنى أن المجتمع يتكوَّن من فئات وأطياف وقبائل وشعوب وتيارات متعددة، وحتى تعيش هذه المكونات في أمان فإن الدولة بسلطاتها وسيادتها مسؤولة عن توفير مناخ يكفل لها التعايش بسلام وحرية، ويحمي حقوقها، ويمنعها من التعدي على حقوق غيرها.
ما يحدث في أمريكا مثال على امتحان مسؤولية الدولة وسلطاتها في حماية التعايش، فعند اقتراف السلطة التنفيذية خطأً تجاه أحد مكونات المجتمع، وهو هنا المسلمون، بحظر دخول رعايا بعض دولهم، قامت السلطة القضائية بوقفه، وبعيداً عن تجاذب السلطات، كانت هناك وقفة أيضاً من بقية مكونات المجتمع لحماية تعدديته بالمظاهرات والاحتجاجات ضد هذا القرار.
ولنفترض مثلاً في قصة متخيَّلة أن فئة في مجتمع تكره شرب عصير البرتقال، ووجدت مبرراً لذلك، إما عبر تأويل نص غير صريح في دينها، أو أن تقاليدها وعاداتها تراه عيباً، يجب هنا من باب الحرية وتقبل القناعات احترام رأيهم ورغبتهم، ولا يعني ذلك بالضرورة منع الحوار معهم. فإذا ما طلبت هذه الفئة من أصحاب المطاعم عدم تقديم عصير البرتقال لهم، فإن رغبتهم تستحق التجاوب والتلبية. لكن ماذا لو طلبت هذه الفئة منع عصير البرتقال ووقف استيراده، ومعاقبة كل مَنْ يشربه؟! هنا يكون اللوم على الدولة إذا استخدمت سلطاتها لتلبية طلب فئة على حساب فئات أخرى دون وجود إجماع مجتمعي موثوق يؤيد هذه التلبية.
أسعدت صباحا أخي فائق منيف ….إن مثالك غير دقيق ولا يتماشى مع قواعد علم السياسه ؟!…
لأن هناك اختصاصات للإدارة التنفيذيه وهي المنع والسماح لما يفيد أو يضر المجتمع بحكم سلطتها …ومثالك هذا ليس واقعيا فمثلا لو مجموعات مختلفه على سطح سفينه ورغبت إحدى المجموعات بخرقها فهل من المنطق أن يلبى طلبها ؟!!….
أيضا أخي الرءيس في الولايات المتحده منتخب من الشعب وله قوه خلال مدة ممارسة سلطاته
ولا ولاية لأي سلطة أخرى تمنعه لما يراه يخدم الشعب ….لكن لو خان الوطن وارتكب جرما ضد الوطن هنا يحاسب فقط من ممثلي الشعب المنتخبين من الشعب فقط البرلمان ولا يتدخل القضاء مطلقا في أداء السلطات إلا إذا اختلفت هذه السلطات فإن المحكمة العليا تتدخل لتقول الحق مع إحدى السلطتين فقط ….ولكن القضاء يحكم بين الأفراد وليس له سلطه على السلطات المتساوية له في القوه القانونيه حسب تفويض الشعب فقط ….
ولاتستطيع أي سلطه التدخل في حكم القضاء داخليا أو نتيجة حكمه خارجيا اذا طلب منه أن يتدخل بموافقة إحدى السلطتين ….لكن تستطيع إحدى السلطتين إلغاء القانون الذي حكم به القضاء أو تعديله وليس للقضاء من بد إلا أن يطبق القانون المعدل فقط ….
أما السلطة التنفيذه تستطيع إصدار أوامر تنفيذه أو توقيف نص قانوني بأمر تنفيذي ولا تعمل به لانها سلطة…
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أما السلطة التنفيذه تستطيع إصدار أوامر تنفيذه أو توقيف نص قانوني بأمر تنفيذي ولا تعمل به لانها سلطة قوتها كسبتها من الشعب الذي أوصلها للسلطه …..،
هكذا تسير الامور في أمريكا …. وفي حالة اختلاف السلطتين التشريعيه والتنفيذية تنفذ السلطه التنفيذيه اوامرها وتصدر السلطه التشريعيه قراراتها وهنا يبدأ عمل القضاء بالحكم بالنظام الموجود اذا كان يمس المواطنين فقط ولكن لايستطيع القضاء أن يمنع السلطة التنفيذيه من ممارسة سلطاتها ومنع التأشيرات أو الدخول لجنسية ما …..إلى البلاد ومنعها الرءيس الذي فوضه الشعب 4 سنوات ليدير أموره هذا طبعا في أمريكا ….أما إذا كان القانون عنصري فلا يحق للقضاء اختيار منع سلوك عنصري ويغمض عينيه عن منع سلوك عنصري آخر ؟!!…..
والا هذا سيكون قضاء فاسد فمثلا عندما يرى القضاء دعم السلطة التنفيذيه لدولة مثل إيران تقتل في العراق والرئيس يغمض عينيه تتركه يفعل مايشاء بحجة أن هذا العمل خارج أمريكا بينما تحاول منع الرءيس الجديد لو منع أفرادا إيرانيين من دخول أمريكا بحجة أن ذلك سلوك عنصري ؟!!..فإن هذا قضاء يمنع الرءيس من ممارسة صلاحياته داخل الوطن ولا يستطيع منع سلوكه خارج الوطن ؟!!!وهنا يقول الرءيس انا منتخب ومفوض من الشعب الأمريكي وتصرفي لخدمة الشعب وحمايته ؟!!…
وطالما القضاء لايتدخل في تصرفات الرءيس الخارجيه وطبعا منها اتفاقيات التعاون مع الدول…
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وطالما القضاء لايتدخل في تصرفات الرءيس الخارجيه وطبعا منها اتفاقيات التعاون مع الدول الأخرى في تقديم الحمايه أو إيقاف المعتدين عليها ؟!!… فإنه ليس من المنطق أن يمنع الرءيس من تطبيق المنع على من يريد الدخول للبلاد أو يريد أن يمارس القتل في الخارج ويخفي أفراد أسرته في امريكا؟!!!!
وبالمناسبه الإدارة الامريكيه وضحت أن المنع طال دولا بعينها لانها في حالة فوضى في بلادها لاتعرف الإرهابي من غير الإرهابي مثل العراق وسوريا وليبيا والصومال … ولمدة محدده ؟!!،..وأما ايران حدد الرءيس انها راعية الإرهاب الأولى في العالم ؟!!!!فأي قضاء يريد ممارسة سلطاته ضد رءيس منتخب يقوم بممارسة صلاحياته ويمنع إحتمال دخول الإرهابيين من دول ليس هناك سلطة تتحكم في معرفة سلوك شعبها ومن هو الإرهابي وغير الإرهابي…. أو أن الإرهابي معرف على أساس عنصري مثلا كل سني إرهابي كما يمارس ذلك في ايران والعراق وسوريا ؟!!!…. أو مايمارسه الاسد عنصريا بقتل وتشريد الآلاف من الشعب السوري بطريقة عنصريه موجهة ضد السنه من شعبه ؟!
وقد إنتقد ذلك كل العالم ؟!!!….إن الرءيس ترامب منتخب ولا لأحد سلطة عليه غير الأغلبية من شعبه التي أوصلته للبيت الأبيض …. لك تحياتي أستاذ فايق منيف ….
اخوك ابوعبدالله الاصلي …