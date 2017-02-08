السبهان يلتقي الحريري وسلام وجنبلاط والسنيورة

جال وزير الدولة لشؤون دول الخليج في وزارة الخارجية، ثامر السبهان، أمس في وسط بيروت التجاري وصولاً إلى مقر مجلس النواب اللبناني في ساحة النجمة.

والتقى الوزير، خلال جولته، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، ورئيس الحكومة اللبنانية السابق، تمام سلام، وعدداً من النواب والوزراء اللبنانيين الذين كانوا في طريقهم إلى البرلمان لحضور جلسةٍ له.

وكان السبهان التقى، أمس الأول في بيروت، رئيس لبنان، ميشال عون، في القصر الجمهوري في بعبدا.

والتقى، أيضاً، عدداً من المسؤولين والساسة اللبنانيين، وهم النائب وليد جنبلاط، والنائبة بهية الحريري، ورئيس الحكومة الأسبق، فؤاد السنيورة، وتمام سلام، كلٌّ على حدة.

واستعرضت اللقاءات المستجدات السياسية اللبنانية والإقليمية والدولية والعلاقات الأخوية بين المملكة ولبنان، بحضور القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى بيروت، المستشار وليد بخاري.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٣) صفحة (٢) بتاريخ (٠٨-٠٢-٢٠١٧)