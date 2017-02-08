رعى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء أمس في الرياض حفل العرضة السعودية ضمن نشاطات المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية 31».

ولدى وصول الملك إلى مقر الحفل في الصالات الرياضية يرافقه رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز؛ كان في استقباله أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ورئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سعد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ونائب وزير الحرس الوطني نائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان، عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري.

بعد ذلك؛ تشرّف الأمراء بالسلام على الملك.

وبعد أن أخذ الملك مكانه في المنصة الرئيسة للاحتفال؛ بدأت العرضة السعودية.

وشارك الملك في العرضة، كما شارك فيها الأمراء.

عقب ذلك؛ غادر خادم الحرمين الشريفين مقر الحفل مودَّعاً بمثل ما استُقبِلَ به من حفاوة وترحيب.

وحضر الحفل الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير بدر بن فهد بن سعد، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير خالد بن سعد بن فهد، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور فيصل بن سعود بن محمد، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، والأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير المنتصر بن سعود بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي، الأمير بندر بن سعود بن محمد، والأمير سعد بن عبدالله بن مساعد، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير حسان بن مساعد بن عبدالرحمن، والأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد، ووكيل الحرس الوطني لشؤون الأفواج، الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن، والأمير بندر بن عبدالعزيز بن عياف، والمستشار في الديوان الملكي، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ومستشار وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء.

1006785.jpg الملك ولفيفٌ من الأمراء خلال الحفل، الذي أقيم في الصالات الرياضية في الرياض 1006781.jpg الملك ولفيفٌ من الأمراء خلال الحفل، الذي أقيم في الصالات الرياضية في الرياض 1006789.jpg الملك ولفيفٌ من الأمراء خلال الحفل، الذي أقيم في الصالات الرياضية في الرياض 1006782.jpg الملك خلال الحفل، وإلى جانبه وزير الحرس الوطني وأمير الرياض 1006791.jpg خادم الحرمين مقبّلاً علم المملكة 1006790.jpg خادم الحرمين مقبّلاً علم المملكة 1006780.jpg الملك مقبّلاً أحد الأطفال المشاركين في الحفل 1006800.jpg ولي العهد ورئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، خلال الحفل 1006804 ولي العهد، وإلى جانبه أحد المشاركين في الحفل

إقرأ أيضا:

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٣) صفحة (٤) بتاريخ (٠٨-٠٢-٢٠١٧)