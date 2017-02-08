رعى حفلها في الرياض

الملك يشارك في العرضة السعودية في «الجنادرية 31»

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الملك سلمان لدى رعايته أمس حفل العرضة السعودية ضمن مهرجان “الجنادرية 31” .. وكان ولي العهد ووزير الحرس الوطني وعددٌ من الأمراء وكبار المسؤولين في استقبال الملك (تصوير: بندر الجلعود)

الملك سلمان لدى رعايته أمس حفل العرضة السعودية ضمن مهرجان “الجنادرية 31” .. وكان ولي العهد ووزير الحرس الوطني وعددٌ من الأمراء وكبار المسؤولين في استقبال الملك (تصوير: بندر الجلعود)

الرياضواس

الملك سلمان مشاركاً أمس في حفل العرضة السعودية ضمن مهرجان «الجنادرية 31» (تصوير: بندر الجلعود)

الملك سلمان مشاركاً أمس في حفل العرضة السعودية ضمن مهرجان «الجنادرية 31» (تصوير: بندر الجلعود)

رعى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء أمس في الرياض حفل العرضة السعودية ضمن نشاطات المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية 31».
ولدى وصول الملك إلى مقر الحفل في الصالات الرياضية يرافقه رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز؛ كان في استقباله أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ورئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سعد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ونائب وزير الحرس الوطني نائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان، عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري.
بعد ذلك؛ تشرّف الأمراء بالسلام على الملك.
وبعد أن أخذ الملك مكانه في المنصة الرئيسة للاحتفال؛ بدأت العرضة السعودية.
وشارك الملك في العرضة، كما شارك فيها الأمراء.
عقب ذلك؛ غادر خادم الحرمين الشريفين مقر الحفل مودَّعاً بمثل ما استُقبِلَ به من حفاوة وترحيب.
وحضر الحفل الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير بدر بن فهد بن سعد، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير خالد بن سعد بن فهد، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور فيصل بن سعود بن محمد، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، والأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير المنتصر بن سعود بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي، الأمير بندر بن سعود بن محمد، والأمير سعد بن عبدالله بن مساعد، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير حسان بن مساعد بن عبدالرحمن، والأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد، ووكيل الحرس الوطني لشؤون الأفواج، الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن، والأمير بندر بن عبدالعزيز بن عياف، والمستشار في الديوان الملكي، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ومستشار وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء.

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٣) صفحة (٤) بتاريخ (٠٨-٠٢-٢٠١٧)
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